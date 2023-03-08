新北中信特攻謝亞軒擊敗群雄，摘下單月MVP殊榮。(T1聯盟提供)

台灣運彩X T1 聯盟2022-23 賽季已完成三分之二，2 月份單月MVP 獎項競爭激烈，最終由剛寫下個人得分新高的新北中信特攻謝亞軒獲選單月MVP，至於最佳外援獎項部分，則由霍華德搶下。魔獸不只帶領桃園永豐雲豹在二月取得3 勝1 敗佳績，甚至坐上外援效率值王位，一舉擊退獵鷹布拉與阿修羅，榮膺單月最佳外援殊榮。

新北中信特攻謝亞軒二月出賽三場，繳出場均18 分、4.7 籃板、5.3 助攻、2 抄截的成績單，尤其2 月26 日特攻面對來勢洶洶的雲豹，在球隊陷入得分乾旱期時，謝亞軒不僅跳出來幫助球隊穩定戰局，火燙手感投進平聯盟紀錄的單場10 顆三分球，豪取34 分打出個人生涯代表作，瘋狂演出也讓他成為T1 聯盟首位蟬聯月MVP的本土球員。

除了招牌穩定的三分砲火，謝亞軒二月份場均助攻和抄截數據也較先前提升不少，二月的三場比賽中，謝亞軒場均5.3 助攻、2 抄截，為聯盟本土球員第三名與第五名，是新北中信特攻二月保持不敗金身的重要功臣。二月最有價值球員投票中，謝亞軒在媒體票選拿下15 張5 分的高分票，球迷票選也取得1255 張選票，一馬當先領先群雄，讓其餘入圍者包含同隊的林韋翰、阿巴西，以及同樣在二月表現優異的獵鷹胡凱翔、谷毛唯嘉望塵莫及。

至於二月最佳外援獎項，則由雲豹Kobe 艾夫伯與魔獸霍華德兩位同隊洋將激烈競逐，前者無論是多元進攻手段或華麗單打能力都常讓對手頭疼，而後者則在攻守兩端都有超人般、無人能匹敵的貢獻，而霍華德二月場均28.2 分、16.8 籃板、7.8 助攻，效率值高達44，全方位的數據與超乎水準的表現讓霍華德獲得球迷與媒體一致的青睞，媒體票選獲得15 張5分的高分票，球迷也有近1500 張的選票支持，最終魔獸壓過隊友艾夫伯首次獲得T1聯盟單月最佳外援。

桃園永豐雲豹自年後即展現渴望贏球的決心，霍華德更是四場全勤平均上場32分22 秒，2 月12 日面對勁敵高雄全家海神，單場豪取28 分、22 籃板、14 助攻，展現全能的大三元身手，霍華德領軍協助雲豹收下年後關鍵三連勝，誓言帶領球隊重回季後賽行列，要球迷們拭目以待。