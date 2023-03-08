觀察者網8日報導，今天是「三八」國際婦女節。中國大陸國務院婦女兒童工作委員會副主任林怡美東時間7日在聯合國安理會高級別公開辯論會發言，說明中國大陸在性別平等工作上取得的成績及貢獻，並呼籲國際社會加大投入，加快兌現婦女和平與安全議程承諾。

中方表示，23年前，安理會一致通過第1325號決議，重新定義了女性與和平安全的關係。中方呼籲國際社會加大投入，加快兌現婦女和平與安全議程承諾，與落實2030年可持續發展議程實現協同，為全球性別平等和婦女發展事業注入新的動力。

中方表示，中方是性別平等的宣導者，更是婦女賦權的行動派。在推進中式現代化的偉大進程中，中方婦女地位發生翻天覆地的變化，獲得感、幸福感、安全感持續提升。

林怡稱：「 從鄉村振興到科技創新，從社會治理到國際交往，越來越多的中國女性成為各行各業的領軍人物，不斷書寫精彩豪邁的巾幗篇章。」

安理會第1325號決議於2000年通過，是第一份承認武裝衝突對婦女和女童造成嚴重和獨特影響，並且承認婦女和女童對預防衝突、維持和平、解決衝突和建設和平有積極貢獻的決議，強調了她們作為和平與安全的積極推動力量，平等、充分地參與和平與安全進程的重要性。

大陸《中國婦女報》微博發文表示，3月8日不是什麼女神節，也不叫什麼女王節，最美好的名字是「三八」國際婦女節。這個節日得來不易，請勿娛樂，也勿消費！讓婦女節保持初心，是對婦女最好的問候與致敬。