宜蘭力麗威斯汀度假酒店自2017年開始營運，回饋鄉親、幫助弱勢團體不遺餘力，去年首次與宜蘭縣聯合勸募基金會合作，協助募得38.8萬元；今（8日）二度捐贈100張價值1.6萬元住宿券，凡單筆捐款6000元以上即可獲得；縣長林姿妙表示，期待凝聚各界力量把愛傳承下去，一起拚出宜蘭好生活。

力麗威斯汀酒店為BOT案，首間與縣府合作打造的國際級酒店，提供在地居民就業機會，且自營運以來，每年都會提供住宿券切實回饋鄉親以幫助弱勢團體，去年捐贈聯合勸募基金會100張住宿券，單張僅捐款4000元即可獲得，廣受好評，共協助募得38.8萬元，基金會將所募得款項分配給縣內16個社福機構團體。

力麗酒店加碼回饋鄉親，即日起至12月31日，不分平假日到知味西餐廳享用晚餐，宜蘭縣民均可享第二人半價優惠。（吳佩蓉攝）

有鑑於去年捐贈回饋成果顯著，遂今年延續與基金會合作方式，持續為弱勢社福團體及家庭創造更多效益，也希望藉此拋磚引玉，讓其他企業能共同響應；飯店盧副總經理表示，身為企業主，對於社會福利的貢獻，希望提供微薄心力，願意持續捐贈總價值超過百萬元的住宿券回饋鄉民。

另，力麗酒店加碼回饋鄉親，即日起至12月31日，不分平假日到知味西餐廳享用晚餐，宜蘭縣民均可享第二人半價優惠，期盼大家一起成為支持縣內社福團體的重要力量。