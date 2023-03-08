世界棒球經典賽（WBC）8日由A組預賽揭開序幕，地點在台中洲際棒球場。而除了國際級的球員較量球技外，場上的啦啦隊女孩們也有看頭，她們是由中職各隊派員合組而成。《中時新聞網》特別系列盤點這群最亮應援團，讓讀者認識這群賣力加油的嬌點。今天要介紹的是由味全龍啦啦隊小龍女「Dragons Beauties」所派出的琪琪、小映、心璇以及LIKE。

1. 琪琪

身為Dragons Beauties隊長的琪琪，曾在多個啦啦隊熱舞的她，經驗十分豐富，在球場熱力四射的應援，不只讓許多球迷印象深刻，也圈了一票粉絲，不過琪琪除了是在場上火熱應援的啦啦隊女孩外，私底下更是一個愛護弟弟的好姊姊，時常在社群平台上曬出與弟弟的逗趣互動，讓粉絲不忍直呼：「我好想要有這樣的姊姊。」

2. 小映

啦啦隊成員小映因外貌似高嘉瑜，其照片更被本人PO文認證，連臉書系統都能認錯，而有著「小高嘉瑜」美稱，成為經典女孩的她，比賽還未開打便早早做好準備，7日在IG上以限時動態的方式，分享她補辦護照的甜美照片，意外曝光她過往國中時期的青澀模樣，讓網友嗨翻。

3. 心璇

小龍女成員心璇過往畢業於醫藥化學系，擁有歌手夢的她在學時，常常利用課餘時間接下跳舞相關工作，此後更放棄成為藥師的機會改當啦啦隊，也曾在2020年時推出個人單曲，持續朝著夢想邁進。

4. LIKE

賴可（LIKE）擁有清新五官以及傲人身材，其在球場上揮灑汗水的應援舞姿，更為她擄獲一眾粉絲的心，在社群平台上累積近10萬名粉絲追蹤。喜愛和粉絲分享生活大小事的她，日前便在IG上與「魔獸」霍華德的合照，雖然在照片中兩人有著不小的身高差，但依舊難擋她身為粉絲朝聖偶像的心情，在鏡頭前笑得燦爛。