浮排上的工人，則忙著破除鋪設在浮排上的水泥鋪面。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭水庫配合經濟部水利署中區水資源局調度放水，提供下游農民春耕作業，水庫主管機關台電公司緊急通知9日水位恐將至743公尺以下（滿水位748.5公尺），為預防水位遽降導致碼頭設施損壞，朝霧、玄光碼頭的1號浮排移除，朝霧、水社、玄光及伊達邵碼頭仍正常運行，引橋較陡，提醒遊客經引橋上下浮排時小心慢行。

2月中旬春耕適逢插秧高峰，因為入冬後少雨，日月潭水庫配合中區水資源局調度，供應下游彰化、雲林地區的春耕用水，從2月上旬每天放水量每秒20噸（20CMS），2月下旬起變成每秒23噸，造成潭區水位急劇下降，台電公司8日緊急通知9日水位恐將至743公尺以下（滿水位748.5公尺），日月潭風管處擔心朝霧、玄光碼頭的1號浮排擱淺損毀，與船舶業者商議後，決定拖離移除。

潛水人員潛入水中，拆除朝霧碼頭1號浮排固定在水面下的設施。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

潛水人員潛入水中，拆除朝霧碼頭1號浮排固定在水面下的設施，而浮排上的工人，則忙著破除鋪設在浮排上的水泥鋪面，方便船隻將1號浮排拖曳至安全處，避免因水位急速下降擱淺後嚴重毀損。

參考2020年日月潭遭逢百年大旱情況，日月潭朝霧碼頭右側1號浮排拖離移往安全處。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

玄光寺碼頭1號浮排，也將拖離移往安全處。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭提供下游農民春耕作業水位驟降，提醒遊客引橋較陡，行經引橋上下浮排時小心慢行。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭風管處指出，參考2020年日月潭遭逢百年大旱，各公有碼頭都有受損，近期水位遽降，為了避免設施損壞，並顧及遊客安全，決議8日拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，不提供船舶停靠及載客服務，基於旅遊安全及遊憩需求，未來每日將觀測水位、引橋傾斜度等，視水情滾動式檢討並應變，如調整船舶泊靠位置、調整延伸引橋，甚至封閉碼頭等措施。