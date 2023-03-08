南投縣堆置20多萬公噸垃圾，成為立委補選焦點議題，並且成為影響選舉結果的重要因素之一。南投縣長許淑華為改善垃圾問題，已協調6縣市幫忙處理，預計1年外運8萬公噸；剛當選立委的蔡培慧表示，上任後會立即與環保署協調，必要時親自向縣市長請託。

許淑華上任後，積極與可協助處理垃圾的縣市洽談合作事宜，並透過環保署協調，希望大幅提升外運處理垃圾量，紓解垃圾堆置困境；目前獲得6縣市同意，以互惠方式協助處理南投縣垃圾，預計達到1年外運8萬公噸的目標。

其次，南投縣府尋求與民間合法廢棄物處理業者合作，建構具有垃圾自主處理能力的設施，希望透過公私協力方式，逐步減少縣內垃圾堆置量。

另外，針對甫當選立委的蔡培慧，曾說將積極協助解決垃圾處理；南投縣政府表示，對於願意協助解決垃圾問題的各界力量，都非常感謝，經縣府盤點目前尚有能力，可協助處理縣內垃圾的縣市是高雄市，因此，希望蔡培慧能協助與高雄市政府溝通，重啟南投縣與高雄市的垃圾處理互惠合作，並爭取環保署支持南投縣設置垃圾處理設施，攜手解決垃圾問題。

蔡培慧表示，許淑華就任縣長時，說過首要任務就是處理垃圾問題，除已向友好縣市商討提高代燒總量，也預計在3個月內擬定完整計畫，現在還沒看到完整計畫，無法知道計畫內容；南投有3位立委馬文君、羅美玲與蔡培慧，為了南投整體發展和縣民福祉，歡迎許縣長主動與立委商議，為了南投鄉親，大家不分中央地方、不分藍綠都會盡力幫忙。