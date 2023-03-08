第五屆世界棒球經典賽今日火熱開打，引發全民關注！永慶房產集團盤點六都球場周遭房市的價格表現，其中台南棒球場和澄清湖棒球場表現最亮眼，房價年漲幅超過1成！

2022年六都球場周遭的房市表現均亮眼，台南棒球場和澄清湖棒球場周遭房價以13%和10.4%的年漲幅，表現最為突出。其餘的天母球場、新莊球場、桃園球場和台中洲際球場，也都有6.2%-6.9%的年漲幅。

若與該行政區的平均房價做比較，除新莊棒球場周遭的平均房價以0.1萬元略輸新莊區40.7萬元的平均房價外，其餘球場的平均單價均比行政區的平均單價來得高。

若再與行政區的房價漲幅一併比較，除了台中和台南兩地球場周遭的房價漲幅不如該行政區外，其餘四都棒球場房價年度漲幅均比行政區來得高，過往球場是「房價地雷」的說法恐不再現。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，過去住在球場附近易遭人詬病的噪音、光害等問題，隨著建材品質、隔音技術的不斷提升，干擾程度逐漸降低。此外，球場周遭亦多有公園綠地、運動中心等設施，也是區域內的一大優勢。住宅若是毗鄰球場，因球場形成的「無限棟距」，更讓周遭住宅有著視野寬闊的獨特優勢，可能也是球場周遭住宅吸引人的原因之一。

陳金萍表示，隨著全球經濟展望下修、俄烏戰爭目前未有歇止跡象，市場普遍看淡房市，2023年房市將呈現「價跌量縮」格局，因此，在2023年房市看淡的市場氛圍下，房屋價格下修的機會不小。陳金萍建議，若是有意入手棒球場周遭住宅的消費者，不妨趁這段期間多看屋多比較，並且積極出價，更有機會為自己找到理想中的「球場宅」。