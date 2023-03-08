22歲男子李佳修去年酒駕行經行政院前的忠孝西路地下道時追撞前車，致24歲王姓駕駛傷重死亡，檢方起訴後，成為台北地方法院首件國民法官審理案件，法官吳明蒼8日提訊李男，他供稱當天在酒店喝完酒後開車肇事，想找同車沒有喝酒的曾姓少年頂替犯罪，因為「少年刑責輕」。

李對檢方起訴的犯罪事實坦承，並說案發當時情緒激動才會被員警開槍，他對於員警執勤沒有意見；他說當天先到夜店喝香檳再到酒店喝酒，他主動表示要開車回台北市萬華區住處，卻發生車禍，第一時間找同車的曾姓少年頂替，對方也答應。

案發時酒測值高達1.085的李男推稱，當時事情不太記得，後來警方拿出監視錄影畫面他才想起發生什麼事；他的律師說，李已坦承犯行，本案沒有須再調查的證據，請求法官給予交保，且交保金約20萬元。

蒞庭檢察官則駁斥，指李男之前有自稱幫派分子恫嚇店家的前科，他有可能對曾姓少年及死者家屬恐嚇或串供，本案仍有羈押李的必要性；庭末法官諭知休庭後，裁定羈押、禁見。

李男去年11月13日晚間和友人在北市夜店飲酒狂歡，之後到酒店續攤，翌日凌晨4時結束後，李男與5男1女分乘2輛車離開。但喝得爛醉的李男不滿開車的14歲曾姓少年駕駛技術不佳，強迫換手，卻猛踩油門在台北市區狂飆，行經行政院前的忠孝東路地下道時追撞，造成前車駕駛王男傷重死亡。

由於事故發生時巨大聲響，巡邏員警聽聞趕到現場，李竟拉扯員警，嗆員警「不敢開槍」，員警朝李男大腿連開2槍制伏。