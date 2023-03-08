南投第二選區立委補選被視為九合一大選延長賽最後一戰，也形同2024總統大選正式開跑，雙方都有非贏不可的壓力，而這場補選結果由民進黨的蔡培慧勝出。根據近日TPOC台灣議題研究中心的最新數據，在國民黨輸掉南投補選之後，雖然新北市長侯友宜被部分人士當作檢討的「戰犯」，但總體好感度仍有維持住，藍營內部甚至隱隱浮現一股「挺侯」的聲浪，相對國民黨主席朱立倫的民調始終萎靡不振，引發討論。

根據TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，比較2月27日至3月6日之間的結果，朱立倫剛開始的好感度高於侯友宜，前者為0.43，後者為0.39，加上朱立倫在南投選前之夜輔選國民黨立委候選人林明溱，也讓好感度持續上升，來到0.89，不過在南投敗選之後，好感度開始一路暴跌，從0.89高點一路滑落至0.3，侯友宜則因遭到批評「獨善其身」，也讓他的好感度從0.39變至0.34。

該份報導強調，侯友宜目前被視為國民黨2024實力最強的地方諸侯，雖然這次國民黨南投敗選，他被部分人士當作檢討的「戰犯」，但「總體好感度仍有維持住，藍營內部甚至隱隱浮現一股『挺侯』的聲浪」，相對朱立倫領軍的國民黨中央被質疑輔選不力、朱立倫本人的民調更始終萎靡不振，這也顯示藍營內部已經出現一種聲音，「只要是能幫助國民黨在2024總統大選打贏民進黨的人，都應該不計前嫌力挺下去」。