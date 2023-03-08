宋偉恩（右）黃雋智在《HIStory3－那一天》劇中飾演「香菇CP」。（LINE TV提供）

「2023 HIStory Party 」粉絲見面會海報。（LINE TV提供）

LINE TV原創BL劇《HIStory》系列開創獨有的H宇宙，在台灣掀起BL劇風潮，為歡慶《HIStory》系列迎來6週年，特別邀請《HIStory3－那一天》宋偉恩、黃雋智，張瀚元、劉韋辰以及《HIStory4－近距離愛上你》安俊朋、林嘉威，《HIStory5－遇見未來的你》陳璽安、徐韜，張碩航、王肇緯等5組演員CP齊聚一堂，將於3月11日（六）舉辦「2023 HIStory Party」與粉絲近距離互動同樂，提前歡度白色情人節。

《HIStory3－那一天》、《HIStory4－近距離愛上你》見面會先前受到疫情影響取消，讓不少粉絲感嘆相當可惜，這次「2023 HIStory Party」是近三年後再次相聚的H系列活動，與粉絲一起提前共度白色情人節，主辦單位也特別為活動內容準備高甜名場面，要和粉絲重溫萌到令人手腳捲曲的心動瞬間，並讓CP們進行攻守互換的競賽橋段，對於遊戲及競賽等相關內容。

主演《HIStory3－那一天》的宋偉恩野心勃勃，信心喊話：「身為遊戲王本人，絕對是好勝心一百分，秉持著只許成功、不許失敗的心態，跟大家拚了。」不過和他搭擋「香菇CP」的黃雋智笑說：「信心不太敢說，也只敢說60％勝率，畢竟我們之前玩遊戲實在不常贏。」而另一對「蘆筍CP」面對玩遊戲的環節相較佛系，張瀚元認為保持平常心享受當下即可，劉韋辰更說：「我們老了啦，遊戲就讓他們贏就好，讓H5把愛傳下去。」

對於這次「2023 HIStory Party」的撒糖重擔，一向和黃雋智像熱戀般情侶的宋偉恩笑說：「香菇CP已經是老夫老妻，全糖的部分交給學弟就可以了，不過我跟雋智剛結束一檔舞台劇合作，如果有機會，可以在台上角色扮演給大家看，劇情跟台下的朋友們一起即興創作。」而黃雋智表示：「當天撒糖甜度會有幾分不確定，但和大家見面，一起過情人節，開心100分！」

至於「蘆筍CP」當天的甜度會有多少？張瀚元曖昧透露：「我們一直都是走細緻路線，所以撒糖都是在眼神與眼神間，就表演來說那可是最難的喔，應該可以給自己90分。」也表示自己為了見面會有重溫寫真書，也準備了冷笑話，希望在現場與大家玩得開心。調皮的劉韋辰則表示：「我跟瀚元哥應該是微糖，因為他很注重養身，而我也不能再胖了。」坦言見面會當天的目標就是讓自己「瘦一點」，笑說：「至少要讓大家看得開心對吧。」

「2023 HIStory Party」粉絲見面會現場將有精彩表演、CP互動環節，以及與HIStory系列演員近距離互動的機會滿滿的粉絲專屬福利不容錯過，詳細活動內容請上HIStory粉絲專頁查詢。