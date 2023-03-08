傳出美國將限制投資特定的中國產業，包括先進半導體、量子運算以及人工智慧（AI）等，在此敏感時機，根據美國財經媒體報導，美國私募股權投資基金已在減少對中國的投資。

外媒報導，Crumpton Global董事總經理、美國前國防部官員H.K. Park透露，雖然不清楚拜登政府限制對中國投資的細節，但美國避險資金及私募基金界早已主動減少在中國投資。

PitchBook數據顯示，2022年美國私募股權投資公司參與的交易中，中企僅占0.29%，與10年前的1.19%相比明顯下滑。

報導指出，根據拜登政府提交給國會的報告，美國收緊對中國科技業投資的行動，已經進入收尾階段，傳出拜登將在3月9日提出2024財政年度預算時，向國會尋求相關資金，且相關的限制不溯及既往，只會針對新投資案。

中媒集微網則報導，美國政府近半年來，一直在考慮對美企在中國的投資實施新的監管或規定，但「說起來容易做起來難」，實際實施情況需要美國政府各個部門的機構進行協調。南海半導體董事、總經理王匯聯則表示，中國國內半導體領域的美國資本直接投資並不多，其中多半是通過離岸或國際基金等形式的間接投資，要全面實施難度高，造成影響有限。