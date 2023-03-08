立委陳超明（左）爭取苗栗海線鐵道雙軌化。（陳超明國會辦公室提供／李京昇苗栗傳真）

全台海線鐵路通車已逾百年，全線仍有38公里尚未雙軌化，其中苗栗海線有3段鐵道，仍舊是單軌，影響地方發展。立委陳超明分享好消息，他說，目前爭取鐵路雙軌已出現曙光，後續還有2階環評等程序，未來也將爭取苑裡火車站改建為跨站式站房。

陳超明表示，苗栗段鐵軌包括大山-談文、白沙屯-新埔、通霄-苑裡仍是單軌，鐵路雙軌在苗栗斷鏈造成行車不順、旅客不便，同時也會影響地方發展。

他日前邀請交通部、鐵道局、台鐵局追蹤雙軌化進度，鐵道局跟他提到去年底在交通部進行第1次審查，近期將進行第2次審查，由於總長度達38公里，後續尚有2階環評等程序，目前正都朝計畫內展開，雙軌化漸露曙光。

另外，為提升苑裡車站服務品質，台鐵也應地方要求，已針對跨站式站房進行初步規畫，陳超明表示，經過討論後，將依據交通部規定由苗栗縣政府提案爭取規畫費用，再爭取工程經費，他近日也會邀集相關單位赴現場會勘，加速啟動設站流程。

陳超明強調，日前已成功爭取台61線西濱公路高架化，海線鐵路雙軌化及苑裡車站的改善，他也會持續追蹤，讓地方交通建設能盡速開展，帶來更多的發展機會。