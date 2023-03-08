這個名叫首爾之環（Seoul Ring）的觀景摩天輪，規模大小僅次於阿拉伯聯合大公國在2021年底落成的杜拜之眼（Ain Dubai）。有別於傳統摩天輪，輪中沒有任何支撐物的首爾之環，待落成後就會超越中國大陸現有的同類型渤海之眼，成為全球最大無軸式摩天輪。

韓國官員表示，首爾之環內有36個客廂，每間可搭載25名乘客。此外，每小時可服務1,747人，每日容納量接近1.2萬左右。韓國政府分析，去英國與新加坡的遊客中，有15%到20%會去搭乘當地摩天輪，像是倫敦眼（London Eye）以及新加坡摩天輪（Singapore Flyer）。

預估每年可吸引350萬觀光客的首爾之環，造價在4000億韓元，約3.04億美元，是依照BTO（建造、轉移、營運）方式運作。同時，計畫將於2025年6月破土動工，目標是在2027年12月完工。