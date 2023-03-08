根據該文件，波克夏在3月3日至3月7日砸下約3.55億美元買進 580萬股西方石油股票。

上一次波克夏披露買進該能源公司股票已經是去年9月底的事。截至去年底，其波克夏對西方石油的持股比為21.4%。

去年8月，波克夏獲得美國聯邦能源管理委員會批准，對西方石油普通股的持股比可以達到50%。

波克夏目前擁有約2.002億股西方石油股票，根據周二收盤價60.85美元計算，其價值達到約122億美元。

西方石油上個月宣布加發股利38%，以此估算，這些股票將為波克夏帶來約1.44億美元的進帳。此外，波克夏也持有該能源公司價值100億美元的特別股，其配發的年度股利為8億美元。同時波克夏亦擁有能額外購買50億美元普通股的認股權證。

受惠於俄羅斯入侵烏克蘭帶動油價上漲，西方石油去年股價大漲一倍以上。儘管其去年第四季獲利不如市場預期，但西方石油表示今年擬擴大資本支出，且可能買回多達30億美元的自家股票。