桃園市大溪區簡送德古宅興建於1897年，傳統閩式三合院建築至今保存完整。（呂筱蟬攝）

桃園市大溪區簡送德古宅興建於1897年，傳統閩式三合院建築保存完整，已有逾百年歷史，2014年登錄為市定古蹟，不過近年發現有修復需求，桃市府文化局著手修復計畫8日舉辦祈福動土，將以「修舊如舊」方式進行預計2024年10月完工。

文化局指出，簡送德古宅位於大溪內柵路二段，簡送德為善於經商的地方仕紳，現今大溪和平路的德記商行當時正屬其所有，當年簡送德決定在此定居後，從大陸招募師傅興建宅邸並命名為「永安居」，廳外對聯「永紹宏基克勤克儉繩祖武，安居陋室惟忠惟孝振家聲」為其勉勵後代字句。

簡送德古宅為傳統閩式三合院建築保存完整，正身七開間、五間見光，正廳凹壽開門、側間開窗，為正身與左單護龍、右雙護龍之形式，古宅建築作工精細，紅磚色彩飽滿磚砌法多變化，該古宅內外與興建之初大致相同，1961年曾修復最右側傾倒的護龍，後續也經歷多次局部修復，包括修補屋脊、圍牆、山牆與題換磚瓦等。

文化局說，該古宅歷經百年，因屋頂滲漏影響牆體、木構屋桁亦有開裂及蟲害等損害，為免損害程度擴大，桃市府文化局於2022年獲文化部再造歷史現場計畫補助辦理修復工程，包含緊急支撐、地坪、牆面、屋面、木構桁樑、門窗、景觀及機電修復等，總經費為3909萬3380元，將比照傳統修築工法進行修復。