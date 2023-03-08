基隆市政府8日下午舉辦「二二八事件』76周年紀念追思會，基隆市長謝國樑表示，雖然時隔76年，歷史能夠原諒但不能遺忘，也只有勇於面對過去的錯誤，以慈悲的胸懷、謙卑的態度相互包容體諒，我們的社會才會更加和諧，從而確保民主自由的基本價值。

謝國樑表示，基隆市自2015年起，將二二八紀念追思會改為3月8日，並移師到海洋廣場舉辦，是因為這一天是軍隊在基隆肅清的日子。在這天舉辦追思會，也代表我們會誠實面對這段歷史。

謝國樑強調，雖然這件事情時隔76年，但歷史能夠原諒但不能遺忘，也只有勇於面對過去的錯誤，以慈悲的胸懷、謙卑的態度相互包容體諒，我們的社會才會更加和諧，從而確保民主自由的基本價值。也希望藉由紀念追思活動，盼用包容化解歷史傷痕，傳達愛與和平的期望。

基隆市議長童子瑋（圖左）提議在海洋廣場建置二二八事件的紀念裝置。（張志康攝）

基隆市議長童子瑋表示，既然各界早已認為3月8日是基隆在二二八事件時的共同記憶，因此提議，3月8日為城市紀念日，另外，在海洋廣場建置紀念性的裝置，更具有意義，紀念裝置不用很巨大、也不用破壞既有的海洋天際線，海洋廣場值得一個簡單卻彰顯土地和解價值的紀念裝置。

童子瑋也以基隆市議會議長的身分，向當年努力與軍隊調停基隆市混亂局面的基隆市參議會前輩致意與哀悼，包括參議員楊元丁、蔡炳煌、陳桂全、楊阿壽等人。當時基隆地區鬧米荒，基隆市參議會副議長楊元丁先生，前往交涉運米事務，卻被軍人槍殺。以第20屆基隆市議會議長身份，謹向基隆的先賢烈士，致上最崇高的敬意，願悲劇不再發生，願基隆永遠和平、尊嚴而勇敢。