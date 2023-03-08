國內職籃讓更多年輕球員對於未來有更多憧憬，為了提醒球員歲負擔的社會責任，台灣運彩xT1聯盟台南台鋼獵鷹全體球員及後勤工作人員共45位，於8日在台南地檢署參與法治教育講座，全力捍衛職籃運動乾淨空間。

獵鷹球團表示，法務部在T1元年就與聯盟合作，提出遏止不法的合作計畫，經由檢察機關與球團攜手協力，建立聯繫管道，維護職業籃球運動健全環境，台南地檢署檢察長葉淑文表示，過去地檢署與職棒合作是為了防範簽賭事件再度染黑，但現在可提供更多的法律諮詢、教育，無論球團或球員有需要，都可以透過溝通管道聯繫。

8日的法治教育由台南地檢署檢察官柯博齡主講，以過去球員涉賭實際案例以及近期發生的鬥毆事件，提醒球員自己所擔負的社會責任與可能面臨的相關罰則，無論遭遇任何疑慮第一時間務必告知球團，並了解目前防賭法制與偵審程序，恪遵法律、遠離酒駕、毒品及賭博等影響社會秩序的行為，臺南地檢署將與台鋼球團攜手合作，保護每位球員的安全。

這堂法治教育講座並以生活法律實例講述，搭配趣味問答方式替球員上課，比照職棒模式，獵鷹主場每一場次地檢署也指派檢察官到場監賽，以具體行動協助整體安全。

獵鷹隊總經理錢韋成表示，球員身為公眾人物就要有該有的樣子，時時警惕自己要做好典範，首次的課程讓球員了解如何正確解決、面對以及回報問題，除了正視法治教育的重要性，也讓球員體認到在社會上的責任和義務，接下來不定期還會再與南檢加強法治教育宣導。