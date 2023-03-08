「紅色閃電」古巴隊在本屆經典賽首度有大聯盟好手加入，但在A組預賽首戰卻踢到鐵板，全場僅敲出3支安打，最終以2比4不敵荷蘭隊，總教練強森（Armando Johnson）仍對球隊有信心，會用最快速度去做調整，贏下剩下3場比賽。

古巴在2局上先馳得點，但3局下就被追平，6局下投手又遭到狙擊陷入落後，最後只在7局上追回1分，最終以2分差吞敗。

事實上古巴有機會在首局就能重挫荷蘭先發投手德布洛克（Tom de Blok），他一登板控球就出現亂流，單局3次四壞球保送形成滿壘，但靠著雙殺守備化解危機，最終用58球投3局僅失1分，

「我們以為第一局能大量得分卻沒有，但比賽現在才開始，明天又是全新的一天，我們會繼續努力，一切都還沒結束。」強森表示，大聯盟的球員不會因為輸了1場球而感到沮喪、挫折，只是打擊端需要再做調整。

強森認為，短期賽事中每個人的責任都是相同的，大家會繼續努力、奮鬥，為了明天的比賽大家都會趕快做調整，「我們不會因此亂了腳步，會重新檢視這場比賽的結果，從中分析錯誤。」