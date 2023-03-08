市定古蹟台南開基靈祐宮恭迎的明代玄天上帝神像，因年代久遠遭蟲蛀，為保持古味採修舊如舊方式修復後，今天重新入神，預訂4月21日（農曆3月2日）晚間11點開光。特別的是，這場罕見的古佛入神儀式，廟方專程開放信眾共同恭書《玄天上帝百字聖號》，並置於金身之內，吸引海內外近4000信眾來信。

市定古蹟台南開基靈祐宮恭迎的明代玄天上帝神像修復後重新入神。（洪榮志攝）

據了解，一般神像入神物品，有命書、七寶、虎頭蜂、六色線及色紙等，但此次主祀北極玄天上帝的靈祐宮，為發揚道教文化及玄天上帝信仰，特地邀請信眾共襄盛舉，每人恭書1份《玄天上帝百字聖號》，並在書紙背面紀錄姓名、地址及祈願文，再與入神物品一起放進金身內。

靈祐宮委員楊正勇表示，此次入神物品不僅有民眾恭書，還有象徵神像身分紀錄的命書、虎頭蜂、六色線及色紙等；尤其，七寶係由純金元寶、台灣樣式寶玉、純金牌、純銀牌、珊瑚珍珠等物，再加上難得的玄天上帝寶符，一起放進金身供香火供奉。

台南開基靈祐宮的古佛入神儀式，開放信眾共同恭書《玄天上帝百字聖號》，吸引海內外近4000信眾來信。（洪榮志攝）

楊正勇認為，通常神像如果沒有大修或嚴重受損，就算超過百年也不一定會打開入神孔。此次該廟開放收件後，短短半個多月就收到近4000份恭書，還不乏從國外快捷郵寄到台灣，迴響十分熱烈；另有不少信眾也在信封附寄現金，希望贊助正進行中的廟體重修工程。

楊正勇指出，這尊玄天上帝神像高約100公分，初估已有500年歷史，原本是國外藏家的私人典藏，前年由國內藏家蔡孟原恭迎回台後，儘管有人開價7位數希望收購，但蔡孟原經擲筊決定獻給靈祐宮，並耗時近2年修復。