大陸女星楊鈺瑩1990年代出道，歌聲清新純淨，一發片就創造極高的銷量，被譽為「歌壇玉女」和「甜歌皇后」，因捲入廈門遠華走私案風波跌落神壇，10年後才復出。近日，一段楊鈺瑩的無濾鏡影片在網路流傳，保養得宜的外型引起網友熱議。

影片中，楊鈺瑩頂著一頭烏黑亮麗的秀髮，套上黑色夾克和寬鬆牛仔褲，從遠處緩緩地走近，看到粉絲辛苦地等待，她不禁溫柔地問：「小朋友吃飯了嗎？為什麼不吃一點？」把粉絲當作晚輩一樣關心。接著，她邊走邊表示錄完節目後還不知道播出的順序，不忘調侃：「以我的年齡來說，是可以壓軸的哈哈。」

51歲楊鈺瑩外型依舊年輕。（圖／抖音＠愛崗的娃娃）

楊鈺瑩雖然暗指自己年紀大，但影片中的她外型保養得宜，眼尾幾乎找不到紋路，皮膚像水煮蛋般光滑無瑕，也沒有下垂的跡象，整個人散發自然的美，網友不禁留言狂誇：「怎麼像20多歲呢」、「你的年齡就是個謎，我高三的時候你長這樣，現在我三高了你還長這樣」、「天吶，50多歲比我三十多歲還年輕」。

楊鈺瑩在90年代紅極一時，創下的唱片銷量紀錄至今無人打破，連黃曉明都表示楊鈺瑩是她小時候的粉絲，雖然2002年因感情風波淡出舞台10年，但現在重新出發，參加《乘風破浪的姐姐2》再度受到關注，微博擁有668.8萬粉絲，當年的魅力不減。