男星范丞丞是范冰冰小19歲的親弟弟，雖然姊姊因為陰陽合約問題成為劣跡藝人，只能到國外求復出，但范丞丞在所屬男團解散後，非常積極朝戲劇領域發展，演技也漸漸受肯定。范丞丞主演電影《了不起的夜晚》近日釋出一段花絮影片，沒想到帥氣的范丞丞為戲增胖15公斤，連肚子都彈出來，粉絲全看傻。

范丞丞以限定男團「NINE PERCENT」成員出道，團體解散後他陸續參與許多戲劇演出，無論是電視劇或電影，慢慢磨練演技，從小配角到男主角；范丞丞出演的電影《了不起的夜晚》今（8日）在微博發布一段花絮影片，內容掀起熱議。

范丞丞為了電影裡的角色，增胖15公斤讓粉絲差點認不出。（圖／摘自微博）

畫面中帥氣的范丞丞被問，「知道自己在《了不起的夜晚》裡有多胖嗎？」過幾秒就出現他在電影裡的，臉圓了一圈、肚子凸出連衣服都遮不住，還有其他演員說他這樣太胖了；原來范丞丞為了貼近戲中角色，特地增胖15公斤，與他先前男神外型幾乎不一樣了，如此犧牲被大讚十分敬業。

雖然范丞丞當年參加選秀節目《偶像練習生》，被認為是靠著姊姊范冰冰的名氣才獲得第三名，但他以限定男團「NINE PERCENT」成員出道後，帥氣又敬業的一面很快打消外界偏見；在團體解散後范丞丞跟隨姊姊腳步朝戲劇領域發展，多次被發現他幾乎不用替身，摔到全身傷都沒怨言，相當敬業。