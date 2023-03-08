宜鼎深耕工控產業多年並確立集團AIoT發展策略，如今持續將旗下全球領先的工業級儲存、記憶體與周邊模組進行智能化開發，更進一步推出系列AIoT智能解決方案，並將前進海外大型展會，向全球產業先進展現最新研發成果。

在智慧城市的架構下，藉由AI人工智慧優化交通效能可謂當今顯學。宜鼎整合旗下AI邊緣運算平台與子公司安提國際之AI加速卡模組，打造「AIoT科技執法解決方案」，能以AI機器視覺辨識駕駛停車行為，避免違規情事、提升城市治理效能。此外，面對持續增長的全球電動車滲透率，宜鼎則整合AI邊緣運算平台與InnoAgent頻外管理擴充模組打造「AIoT智能充電樁解決方案」，讓散布在全球的充電設備都能持續進行遠端資料蒐集、系統監測與遠端偵錯，甚至在系統當機時，能以頻外(Out-of-Band；OOB)管理技術進行遠端電源重啟，強化終端邊緣設備的管理效能，並有效降低停機風險與營運損失。

而在製造場域，智能應用早已幫助眾多企業實現智能工廠願景，然而在此同時，大型機械手臂傷人事件卻時有所聞，為產線人員增添職場風險。為此，宜鼎打造「AIoT工業安全解決方案」以電子圍籬概念畫定安全工作範圍，並能即時辨識相關人員是否配戴符合規定之安全頭盔與反光裝備，提升工作場域安全性。此套解決方案同樣以AI邊緣運算平台為核心，並進一步整合嵌入式智能相機模組的AI視覺辨識能力，共築兼顧效能與安全性的智慧製造場域。

進一步觀察AIoT應用發展，軟硬體的串接與整合更是宜鼎關注的焦點，上述各式AIoT智能解決方案均能根據客戶需求，客製化整合宜鼎旗下嵌入式儲存、記憶體與智能周邊模組與軟體解決方案。

本次紐倫堡大展，宜鼎亦將在軟體面向展出針對AI應用所推出的iVIT軟體開發套件(SDK)與iCAP雲端管理平台。同時在硬體層面則將展出高DWPD(每日全碟寫入次數)Edge Server邊緣伺服器固態硬碟、全球首款能夠抵禦-40度C到105度C的極寬溫DDR5記憶體模組以及能夠實踐敏捷智能部署的InnoEx虛擬I/O擴充模組。