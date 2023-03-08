環球科技大學已被教育部列為專案輔導學校，但高教工會今(8)日邀集數名校內教師前往教育部陳情，直指校方違法扣減教職員薪資，籲求教育部解除校長職務。教育部技職司副司長柯今尉則回應，該校改善期限到5月底，若如期未改善，將改組董事會，校長也會被撤換。

環球科大因財務惡化，教育部已在111年9月舉行私校退場審議會，公布該校為「專案輔導學校」，改善期限到112年5月31日。

多名環球科大教師今日下午在教育部大門口表達訴求，指出該校於2022年10月起，便對拒絕同意「學術研究加給打4折」的近30名教職員，以扣薪的方式強迫教師就範，且迄今已超過5個月，對此教育部即便已開罰5次，行政團隊卻依然故我，沒有改善。

高教工會組織部主任林柏儀呼籲，既然環球科大不怕被政府開罰，教育部有權責依照《私立學校法》第43條規定，直接解聘校長職務，無須寬容。

教育部技術及職業教育司副司長柯今尉出面接受陳情並回應，提到環球科大已被列為專案輔導學校，改善期限到今年5月底，如果屆期無法改善，將依法改組董事會，校長也會被撤換。

柯今尉也說，環球科大如果在辦學上有困難，可提前申請主動停招，便可進入退場程序，退場基金也能依法墊付教職員薪資，待學校解散清算後再償還。

柯今尉指出，環球科大如果現在就提出停招的申請，最快4月退場基金就能介入處理，且可在改善期限來臨前，提前2到3個月讓教師領到薪水。