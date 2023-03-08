2023台北玫瑰展「玫好幸福」開幕式今熱鬧舉行，展期自3月1日至3月31日。台北市公園處表示，玫瑰展自2014年開始辦展，已邁入第10年，展區不斷擴大，今年花況更是再上層樓。台北市副市長李四川今出席開幕儀式時笑稱，自己從未送花給太太，周末會帶她來逛，說這輩子要送的花都在這裡，逗笑現場民眾。

李四川致詞時說，他一生從未送花給太太，因此這周末會帶太太來，並跟她說「要送的花都插在這裡」。（李奇叡攝）

李四川致詞時說，他一生從未送花給太太，因此這周末會帶太太來，並跟她說「要送的花都插在這裡」，要把一生的花在一天內全部給她，妙語如珠讓現場觀眾笑個不停。他表示，玫瑰代表愛情、親情、友情，能讓心情變好，希望台北市民和全國鄉親都能到此享受公園處栽培的玫瑰花，感受幸福浪漫的質感生活。

2023台北玫瑰展「玫好幸福」開幕式今熱鬧舉行。（李奇叡攝）

公園處表示，新展區歷經一年多辛勤栽培，植栽日漸茁壯，蔓玫拱門已見8分滿，此次花況將更上層樓。今年台北玫瑰展以「玫好幸福」為主題，每年都吸引許多新人在此拍攝婚紗照，也結合周邊婚紗業者打造「幸福產業鏈」。

公園處說明，台北玫瑰園也是全台灣玫瑰數量及品種最多的景點，展出高達800多種的玫瑰品種，搭配今年話題性最高的玫瑰花拱門， 打造「品種區」、「花海區」、「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物佈展區」及「祕密花園」六大展區，讓民眾可以用各種角度欣賞玫瑰四季呈現的不同風情。

台北玫瑰展吸引許多民眾爭相合照。（李奇叡攝）

此外，今年也邀請與玫瑰產業相關業者進駐假日市集，讓大家除了欣賞玫瑰花以外，還能購買到玫瑰植栽及相關產品，活動期間也與周邊的商圈及婚紗攝影商業公會合作，25家以上的特約店家共同響應推出優惠活動，只要前往店家出示活動官網特約店家頁面，就能享有專屬花季優惠。期盼民眾來賞花也能帶動周邊經濟產值，一起留下美好印記。

公園處也規畫一系列線上活動，譬如玫瑰園的幸福足跡，只要在指定貼文中上傳在玫瑰園拍攝的照片，就有機會抽到玫瑰項鍊；搭配情人節前夕推出真愛的玫好芬芳，只要在園區內的指定地點拍照上傳並標註一位想要一起度過情人節的好友，就有機會獲得Dior漫舞玫瑰淡香水等多項好禮；另外IG也推出玫好募集徵圖大賞活動，按照步驟完成指定動作就有機會抽到玫瑰項鍊別針，歡迎大家踴躍參與。

公園處說，台北玫瑰園內植栽皆為工作人員悉心培育，用心照護，誠摯歡迎民眾來賞花。另也提醒玫瑰帶刺，民眾入園應避免進入花叢，同時為維護良好賞花環境，園區內禁止騎乘自行車，花園內也設有雙語語音導覽QR code，民眾以智慧型手機掃描即可聆聽解說。