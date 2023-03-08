俄羅斯航太軍的1架Tu-22M3「逆火C」(Backfire-C)戰略轟炸機，在3月5日突然降落聖彼德堡的普爾科沃國際機場(Pulkovo Airport)，官方說法是原目標機場的天候不佳。該轟炸機在機場停留一晚，3月6日早上重新起飛。

防衛部落格(Defense Blog)報導，機場的旅客拍下Tu-22M3的臨時降落照片，很快就在網上傳播。在第一時間，俄羅斯官方拒絕就此事件發表評論，不久之後才提出「惡劣的天氣」這個理由。不過這理由很可能不準確。因為在Tu-22M3降落後，另一架Il-76軍用運輸機也抵達國際機場，一些技術人員檢查轟炸機，都結束後，這架Tu-22M3才重新起飛。

Tu-22M3是俄羅斯第2代超音速轟炸機，接替前一代的Tu-22「眼罩」( Blinder) ，除了尺寸有些近似，兩種轟炸機完全不同，因此北約曾猜測這種新轟炸機會有新的編號，暫名「Tu-26」，代號「逆火」，然而蘇聯官方文件給予的正式編號卻是「Tu-22M」，這是欺敵，或是迴避戰略武器條約就不得而知

Tu-22M3是該轟炸機的第3代改型，於1977年服役，更換引擎與修正進氣口，最高速度提升至2.05馬赫。雖然服役超過40年，但依然是俄羅斯聯邦相當倚重的戰略轟炸、戰區轟炸、海上打擊。由於 Tu-22M3 是俄羅斯航太軍中，唯一可以攜帶Kh-22或Kh-32 巡弋飛彈的飛機，因此它在這次俄烏衝突中，也出動頻繁，曾打擊第聶伯羅、克雷門古格、馬里波的民用建築，造成極大的的傷亡。