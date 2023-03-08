知名影視製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉8年前過世，港星曾志偉跨海對裴祥泉的繼承人、胞妹裴祥麟等提告，主張多年來借款5700萬元給裴祥泉，繼承人應返還借款，一審判曾敗訴，台灣高等法院二審改判裴祥泉的3名繼承人應在繼承的遺產範圍內，連帶給付曾志偉5700萬元。可上訴。
曾志偉委由律師提告指控，他與裴祥泉有多部電影曾有合作，並就他在台灣主演、執導電影所得報酬等款項，約由裴收取處理；雙方在2003年間進行結算，確認裴在2003年3月18日應返還他港幣1425萬元（換算為新台幣5700萬元）。
曾志偉說，2015年5月23日裴祥泉死亡到現在，有給他這些錢，裴的繼承人即應於繼承裴的遺產範圍內，連帶負返還5700萬元。
台北地方法院一審認為，曾志偉無法提出明與裴有5700萬元借款關係，駁回曾志偉的請求，曾提上訴後，高院二審認定，曾與裴簽立之結算書據，經送法務部調查局進行筆跡鑑定，確認是裴所親書，足證曾與裴確實存在委任關係，且裴尚有5700萬元未返還曾，判決繼承人須返還。
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