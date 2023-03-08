俄羅斯加密貨幣和區塊鏈行業代表以及企業組織，希望普丁也一起跳下來參與監管法規制定，以加快監管工作跟法規制定。該協會擔心，如果俄羅斯聯邦持續對新金融技術的保守態度，它可能會從落後於其他國家。

據區塊鏈專業資訊網bitcoin.com 8日報導，俄羅斯加密經濟學、人工智慧和區塊鏈協會（Racib）呼籲普丁支持加密社群，來協助制定該國的加密貨幣和相關技術的監管框架。

該報導援引加密貨幣新聞機構Bits.media和RBC Crypto報導，在給俄羅斯國家元首的一封信中，協會成員警告說，聯邦政府對數位資產監管的態度帶來了「經濟方面在引進新金融技術方面落後的嚴重風險。」

協會堅持認為，目前的政策不允許俄羅斯公司利用新的金融工具的潛力，並迫使他們將公司遷到其他司法管轄區（國外），這將給俄羅斯聯邦政府帶來直接的財政損失。「政府極其保守和禁止的做法『可能導致俄羅斯在數位經濟的發展中失去步伐，並剝奪俄國成為實施數位支付和會計系統的國際領導者的機會。』」

協會提醒普丁過去在2019年與IT協會會面時，討論新的立法問題。然而當時承諾的金融技術實驗性法律制度並沒有得到落實，而國家「數位金融資產法」的擬議修正案使數位技術難以實施。

這封信由軟體開發商的非營利合作夥伴俄軟（Russoft）共同撰寫，要求總統召集一次由幣圈參與的專門討論這些問題的會議。他們還建議成立一個工作組，為引入數位金融技術準備一個試點項目，包括在制裁期間與俄羅斯相關的（貿易）跨境支付。