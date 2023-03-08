人人都希望自己能得富貴，財運能越來越好，《旺好運》運勢專欄分享12生肖發財致富關鍵，其中生肖鼠偏財運旺，如想賺錢可往投資領域鑽研，生肖虎只要把握好賺錢的機會，很快就能致富；生肖龍能憑著社交能力和商業頭腦賺到財富；生肖狗則是如想賺取更多財富，可用親情來加強貴人運和財運。

▍生肖鼠

生肖鼠擁有活躍思維，對金錢敏感，具備獨到的投資眼光，也有很好的偏財運，因此想賺錢可往投資的領域鑽研。

▍生肖牛

生肖牛做事勤奮，會不斷努力增加財富，而且懂得開源節流、不會亂花錢，靠著勤懇踏實、認真理財的方式，往往就能達成不錯的成就。

▍生肖虎

生肖虎天生財運旺，而且做事雷厲風行，當有賺錢的機會就會馬上執行，若能把握良好的機會，很快就能致富。

▍生肖兔

生肖兔非常精明，也是富翁最多的生肖，只要注意用錢時不要過於保守，該花、該投資的就要立刻行動，另外也可往不動產領域發展。

▍生肖龍

生肖龍正、偏財運都很旺，而且社交能力強，加上有商業頭腦，憑著自己的能力就能賺到財富。

▍生肖蛇

生肖蛇很有理想，在事業方面也頗有手腕與人脈，只要一賺錢就會拿來做正確投資，適合用錢滾錢的方法。

▍生肖馬

生肖馬朋友多，很容易獲得賺取偏財的機會，而且會在有足夠把握下才做投資，可以穩扎穩打賺錢。

▍生肖羊

生肖羊雖然沒有到大富大貴，但一生也是不愁吃穿、經濟充裕，可以在朋友中找到貴人，賺到穩定財富。

▍生肖猴

生肖猴精明能幹，對數字敏感，而且反應強，遇到問題就能吸取教訓、找出問題，並隨時彌補，只要多研究財經資訊，就能找到合適的賺錢管道。

▍生肖雞

生肖雞充滿自信，有很強的上進心，在事業上努力認真，可以往金融投資、股市等方面發展，都有獲利可能。

▍生肖狗

生肖狗責任感強，容易獲得貴人幫助，如想要更多財富，可多跟家人維繫感情、增進互動，用親情加強貴人運、財運。

▍生肖豬

生肖豬福氣佳，帶有正財運與偏財運，在彩券上能獲得不錯的表現，不過平常要學會低調、謹言慎行，以免捲入是非紛爭，導致破財。