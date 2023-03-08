不少人生活緊繃，甚至有睡眠問題，有時還要吃安眠藥，才能幫助入睡，其實可以靠飲食解決。亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，睡眠品質不佳是現代人的普遍問題，可以吃香蕉、芝麻、胡蘿蔔、雞蛋或鮭魚等食物，富含鎂、葉酸等營養素，幫助調節睡眠、放鬆肌肉。

陳鈺泓醫師在臉書粉專提到，許多人有睡眠品質不好、難以入睡、淺眠等問題，除了避免睡前滑手機外，也可閱讀一本不感興趣的書籍，有助於幫助自己入睡，另外飲食也是幫助入眠的關鍵，多攝取含有鎂、葉酸、鈣、維生素D的食物。

▎鎂

有助於放鬆神經系統及調節睡眠，增加睡眠品質，達到深層睡眠的效果。可以選擇香蕉、百香果、芝麻、葵花子、燕麥。

▎葉酸

當身體缺乏葉酸時，就會導致失眠、睡眠品質下降，甚至會引起憂鬱，長期下來還會出現焦慮狀況，建議多吃木瓜、小番茄、柳丁、花椰菜、蘆筍、胡蘿蔔。

▎鈣

鈣有助於穩定神經系統，並維持睡眠品質，還可以放鬆肌肉，讓人更容易入睡，可以從小魚乾、蝦子、羊奶、乳酪、雞蛋、豆漿中攝取。

▎維生素D

維生素D有助於調節睡眠節律，還會影響情緒、內分泌，也可以幫助神經傳導。每天適當曬太陽，就可以補充維生素D，另外也能從飲食攝取，例如鮭魚、鯖魚、魚肝油。