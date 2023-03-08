民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨8日指出，大法官提名的審薦小組，蔡英文總統指定副總統擔任召集人，身兼民進黨主席的賴清德，同時也是民進黨定於一尊的總統潛在候選人，身分真的合適嗎？黨政不分到這種程度，讓人如何相信，會公正客觀地提名人選。

楊寶楨在臉書指出，大法官有司法專業及獨立性，本應有超黨派的立場，維護民主憲政，因此在審薦過程中，必須儘量避免政治考量。這次蔡總統提名四位大法官並經立院同意後，屆時15位在任大法官將都是蔡總統任內提名的，外界擔憂掌控司法的力度會大大提升，司法制衡功能恐喪失。

楊寶楨表示，執政黨立委說，破壞大法官任期交錯制度的始作俑者是前總統馬英九，所以都是他們的錯，甩鍋給前朝快又有效；朝野靈魂互換後，身為「民主進步」黨的執政黨，也沒有想要讓制度回歸正軌。

楊寶楨指出，期許審薦過程要廣納社會各界賢達，傾聽人民對司法的多元聲音；也要求人事案送至立院後，尊重立院行使人事同意權，讓朝野各黨實質審查，特別是誠心聆聽接納在野黨意見。大法官負責審理高度政治敏感性案件，不希望看到其成為「黨同伐異」的工具，呼籲大法官的獨立審判空間必須要守住。