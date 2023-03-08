桃園市這周末將在桃園市立綜合體育館辦理112年度高中高職博覽會，市府也安排了免費的接駁專車讓方便民眾前往。因應數位發展需求及學生需求，早在1月更已規畫網路博覽會，讓無法到場的學生及家長也能參與，目前超過1萬人次瀏覽，此外還推出「技職群科試探系統」，讓學生可以趁早檢視自己的興趣。

副市長王明鉅表示，今年高中高職博覽會以「數位科技、創新永續」為主題，總計有41所學校設攤響應，實體博覽會當中更將安排餐旅群、家政群等學生進行情境實作，舉例來說像是餐旅群由新興高中提供樂高機器人操作、AI體驗及造型餅乾製作等課程，家政群則由育達高中提供專業電棒捲髮及人體彩繪等課程，讓學生們從實作中深入認識不同的學習領域。

教育局副局長林威志說，周末的高中高職博覽會舉辦期間，市府有規畫「桃園火車站」到「市立綜合體育館（巨蛋）」的免費接駁專車，歡迎學生家長多加利用，把握每年1次的博覽會，深入瞭解各高中高職的辦學特色及理念，及早規畫未來學習方向。

桃園高中高職博覽會周末將登場，市府有安排免費接駁專車。（圖取自高中高職博覽會官網／陳夢茹桃園傳真）

11日桃園火車站（萬壽路出口）最早發車時間為早上8點、末班車時間為下午3點，綜合體育館（巨蛋）的回程時間最早為早上10點、末班車時間為下午4點。12日桃園火車站（萬壽路出口）最早發車時間為早上8點半、末班車時間為下午2點，綜合體育館（巨蛋）的回程時間最早為早上10點、末班車時間為下午3點半。

北科附工廖培安同學獲111學年度全國技藝競賽造園景觀類金手獎第1名。（桃園市教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

今天的宣傳記者會邀請到7名在各領域獲得全國技藝競賽金手獎肯定的優秀學生。其中新興高中學生陳威霖在父親的耳濡目染下對機械修護產生興趣，考量飛機產業蓬勃發展，朝該方向進修，獲飛機修護職種金手獎第3名；北科附工學生廖培安則對植物有濃厚興趣，在老師的發掘及培訓下，榮獲造園景觀類金手獎第1名。教育局說，這些在各自領域發光發熱的學生足以成為學弟妹的表率，盼能透過辦理高中職博覽會讓學生對未來職涯發展有一定的方向。