周三泛歐Stoxx 600指數開盤跌1.19點或0.26%，為459.41點。英國股市跌0.3%。
聯準會主席鮑爾在參議院連兩天舉行的銀行委員會提出貨幣政策證詞，稱聯準會可能需要再次大幅升息，並準備後續更大規模的動作，以抑制高通膨。
愛迪達大跌近2%，該德國體育用品商宣布，計畫大幅削減派息，至每股0.70歐元。
Symrise大跌4%，也拉低了歐洲的化工股下跌；該德國香精和食品飲料廠指出，由於成本增加，2023年核心獲利率將略微低於預期。
歐洲股市周三早市走低；周二稍晚聯準會主席鮑爾釋放了更大幅加息的可能性，以及愛迪達明顯削減年度股息計畫，都讓市場承壓。
周三泛歐Stoxx 600指數開盤跌1.19點或0.26%，為459.41點。英國股市跌0.3%。
聯準會主席鮑爾在參議院連兩天舉行的銀行委員會提出貨幣政策證詞，稱聯準會可能需要再次大幅升息，並準備後續更大規模的動作，以抑制高通膨。
愛迪達大跌近2%，該德國體育用品商宣布，計畫大幅削減派息，至每股0.70歐元。
Symrise大跌4%，也拉低了歐洲的化工股下跌；該德國香精和食品飲料廠指出，由於成本增加，2023年核心獲利率將略微低於預期。
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