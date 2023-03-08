運動風氣盛行，部分民眾擔憂頻繁運動恐增加關節軟骨磨損，而上班族久坐少運動，同樣擔心肌肉流失、關節退化。衛福部台東醫院復健科主任吳雅婷說，保養關節觀念是「能動時，就要動」，以減緩退化速度，並建議退化性關節炎患者從事水中運動或騎腳踏車，正確運動提供關節支撐力。

台東縣近半數鄉鎮屬於超高齡化社會，而高齡者大多受退化性關節炎的困擾，對此，吳雅婷建議從事水中運動或騎腳踏車，因水中浮力使關節承受的壓力變小，也能達到運動健身效果；而騎腳踏車時，因全身重量集中於坐墊，只需用腿部力量踩踏，自然能減少關節負擔。

運動風氣盛行，部分民眾擔憂頻繁運動恐會增加關節軟骨磨損，衛福部台東醫院復健科主任吳雅婷（左）表示，保養關節觀念是「能動時，就要動」。（蔡旻妤攝）

吳雅婷建議，從事上述運動的長者或患者，起初不必過於頻繁激烈，時間也不用太長，採「少量多次」的方式漸進運動，一次約5分鐘即可，隨著體力能夠負荷，再增加時間；另外，許多人關節疼痛發炎時不敢運動，她說，「愈不動，會愈痛」。

吳雅婷證實，頻繁運動確實會增加關節軟骨磨損，導致關節退化，最常見的就是膝蓋關節，但「不運動反而會導致退化加速」，她說，保持良好正確的運動習慣，強化關節周邊肌肉組織，有足夠的肌力穩固關節，才能減緩日常活動或行走時對關節的衝擊。

部東醫院指出，關節疼痛是因產生發炎物質，若已腫起來，建議冰敷休息，但若尚能忍受疼痛，可做適當伸展，避免發炎物質沾黏，導致僵硬、肌力退化，最佳伸展方式是讓關節活動拉到緊繃位置，停個3至5秒，再放鬆，吳雅婷強調，保養關節最重要的觀念是「能動時，就要動」。