「高雄女力時空行旅」展覽。（高雄市社會局提供照片／林雅惠傳真）

今天是38婦女節，高雄市婦女館榮獲全國第一屆標竿婦女中心婦蘊獎，是六都唯一獲獎肯定，慶祝國際婦女節，高雄市設計女性專屬運動「功能性運動健康操」，關照婦女身心也分享獲獎榮耀，將這份婦女節禮物送給高雄婦女朋友。

衛福部今天辦理慶祝婦女節活動公布全台10條女路，其中「高雄女力時空行旅」現場多人諮詢，將於11日走讀高雄旗津、哈瑪星、鹽埕舊港區性別地景，活動報名秒殺額滿。

高雄市婦女館成立22年，是六都唯一公辦公營獨立館舍經營，長期與在地婦女及團體合作，針對不同年齡婦女需求設計多元行動方案，包含女力經濟、社區婦女大學及婦女志工團等等，貼心服務屢獲肯定。

另外，發現婦女忙於工作及家事常有五十肩、肌少症及婦科器官等問題，今年特別結合運動中心開發適合女性的運動「功能性運動健康操」，可預防髖關節疾病並可增加肌耐力，影片po在社會局婦女館的YouTube頻道，歡迎下載一起多多運動。

高雄市設計女性專屬運動「女權/拳出擊-功能性運動健康操」。

「高雄女力時空行旅」是社會局結合打狗文史再興會社合作，以港口城市的起點-旗津、哈瑪星、鹽埕，從地景、人物、文史角度出發，看見城市發展變遷與當代女性處境如何相互影響，是高雄第一條女路導覽路線。

高雄市政府積極打造運動城市，廣設14座運動中心，新增數量全國第一，女性使用率高達7成，各運動中心更開設有韻律等健身課程；並規劃有10處「銀髮健身俱樂部」，滿足不同年齡層女性運動需求，更有29家地區級以上醫院，提供不同年齡女性及照顧需求的方案，強化婦女健康力。

為感念高雄婦女們在社會、經濟及城市發展上的貢獻及付出，高市府在2022年成立性別平等辦公室，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，尤其是第五個目標「性別平權」，引領市府各局處合作，給予女性發展的平台，提供支持、友善受尊重的環境，讓女力可以充分發揮，推展到全市38區展現影響力，據以提升女性健康、安全、就業及社會參與。