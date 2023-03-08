迎戰2024，國民黨啟動立委提名作業，預計下周工作會議將通過立委提名作業要點，下周中常會通過成立選戰策略會報，並自16日起分三階段啟動提名作業，預計最晚6月底前，完成全國79席選區立委提名作業。

至於三階段提名作業的分階段依據，黨祕書長黃健庭表示，會尊重每一個縣市黨部，他們自己覺得這三個階段哪一個階段比較適合哪一個選區，或者有個方面的進度讓他們綜合考量。

黃健庭指出，依據提名作業要點成立的選戰策略會報，將由中常會授權進行各個選區立委的諮詢協調，甚至於在艱困選區要找尋適當人選出來參選，這個選戰策略會報成員名單，名單預計在下周中常會通過。

至於選策會成員名單，黃健庭說，至今還沒有正式討論，過去可能會是以黨內，會有一個副主席、秘書長、副秘書長與組發會主委等，還在討論，看看是不是應該擴大參與。

黃健庭表示，今年立委選舉目標，就是「該贏的地方都要贏下來」，所以一定還是人選要對，黨內要團結，主客觀內外部因素都有；人選對了，自身戰力外，整個客觀大環境，黨能否讓人覺得團結很重要。

黃健庭說，前一段時間，國民黨被人家感覺不團結，也會影響選舉，絕不是支持者樂於看到。

黃健庭表示，從今天開始，立委選舉提名作業就正式展開，內部初步規畫，立法委員提名部分，會分成三個階段進行，第一階段3月16日就會啟動、選舉公告，之後就會啟動領表、登記，選情單純的話，很快大概4月初就可以完成提名。

黃健庭說，如果是黨內有競爭選區，會盡快展開協調、協商，這也是除了選戰策略會報、地方意見領袖，大家都會共同參與，如果協調不成才會進入到所謂初選；而初選制度已明訂在黨公職選舉辦法中行之有年，不是今天再訂一個初選辦法。

黃健庭表示，依據黨公職選舉辦法規定，初選就是採黨員投票三成、民調七成，但如果候選人協調有共識或多數踩全民調，就改採全民調。

外傳有戰力值評比機制，黃健庭說，到目前為止沒聽說過。