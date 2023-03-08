宜蘭縣1名駕駛馬自達的男子在市區道路行駛過程中，疑因不熟路況，車速較慢，引起後方一夥的2輛賓士、1輛BMW的駕駛不滿，鳴按喇叭，3輛車還一路追馬自達到國道5號宜4匝道，白色賓士駕駛甚至下車持辣椒槍朝車門擊發，國道警察獲報後，通知賓士男到案說明，訊後依恐嚇危害安全及毀損罪嫌函送法辦。

這起案件發生在3月5日下午3時許，馬自達在市區道路行駛，後方3輛車頻按喇叭，當時因有警方巡邏車經過，3輛車不敢造次，卻一路尾隨馬自達到國5宜4匝道。

警方調查，黑色BMW經過馬自達旁時，嗆聲要對方停路邊，而白色賓士車主則下車持辣椒槍對馬自達副駕駛座車門擊發辣椒水，隨即揚長而去。馬自達駕駛因此報警，白色賓士駕駛6日晚間到案說明。

國道警察依恐嚇、毀損罪嫌將白色賓士車主送辦，並呼籲用路人如遇行車糾紛，應保持理性，儘速報警，切勿相互追逐逼車，確保自身安全。