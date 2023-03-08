物價持續上漲，尤其房價居高不下，許多的年輕人哀嘆，萬物齊「漲」，只有薪水不漲，即便努力存錢，仍舊買不起房，因此不少人寧可選擇過著「精緻窮」的生活。

「精緻窮」7大生活方式

一名網友在Dcard發文指出，現今社群網絡發達，在社群上展現自我已成為生活中重要的一環，原PO提到，近幾年社會出現了一個很奇妙的現象，叫做「精緻窮」，「明明收入不高，但卻喜歡買名牌，天天吃好料拍照，對外營造出自己的高質感生活」。

YouTube頻道「就是嘟丟笑欸」曾在影片中也介紹「落魄貴族」，意旨外表看似貴族，但是戶頭裡卻很落魄；在中國用語則稱為「精緻窮」，不管戶頭再怎麼窮，生活都要過得閃亮亮。

精緻窮的人有7大特點：

1、再小細節都講究，就是要花比別人貴：例如一般的牙膏只要50元，卻硬是買要價200元的義大利亮白牙膏。

2、永遠猜不到東西多少錢：即便是造型簡單的白色上衣就要4,000元，有些甚至忘記價錢，「買完就忘了」。

3、品牌腦粉，東西不一定要好用，但是一定要有牌子

4、計程車成癮

5、口頭禪是「慶祝」，其實是要找理由花錢

6、花錢就是要花到最貴，能升級就升到頂配

7、動不動就想請客

「精緻窮」在年輕族群中盛行 網友指：存錢也買不起房

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，近一年內（2022/03/07～2023/03/06）「精緻窮」的關鍵字出現買房、房價、收入、享受等。從該篇網友的回應表示，「每個年代的人都是這樣，應該說，窮人也想活得有生活品質，花點錢在自己身上，這樣愛自己很好。強迫別人儲蓄，投資...那只是把自己的價值觀套在別人身上」、「活在當下沒有不好吧，你窮著過，存了一堆錢終於買了房，所以你快樂嗎」、「不知道什麼時候會死，所以把錢給了當下的自己」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

此外，許多網友道出年輕人寧可過「精緻窮」生活的原因，「因為怎麼存也買不起房，那還不如吃飯吃好一點」、「看起來就老人自嗨，殊不知只是年輕人買不起房而已」、「跟房價比確實是小錢，還不是老人害的」、「那是因為看到房價已經高到絕望，還不如花點小錢提升生活品質」、「過得精緻一點，也就每個月多花個5千到1萬而已，頂多再加上每年出國玩一下的錢，加一加每年也不會超過15萬，然後看看房子隨便都2000萬元、3000萬元，這樣有需要特意省錢嗎？省一輩子都買不起」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月07日至2023年03月06日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『精緻窮』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。