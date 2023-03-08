演員鄭仲茵在《夜市人生》、《金家好媳婦》等八點檔演技受到外界好評，甚至還有「本土劇地下一姐」的稱號，在《DailyView網路溫度計》文章「《天之驕女》最紅角色是她！20大神級演員『情慾流動、索命糾纏』超精彩」排行榜位居第18名、通告藝人網路口碑排行榜位居第114名。

日前鄭仲茵因新戲《美麗人生》受訪，透露離婚20多年沒有阻止前夫陳冠霖探視女兒，未料前夫卻突然出面爆料遭鄭仲茵家暴過往，喊話對方「不要利用媒體及輿論做出傷人利己的事情」，對此鄭仲茵也發聲還原事發經過。

image source:《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（2022/12/07~2023/03/06）

沒阻止陳冠霖探望小孩！鄭仲茵：再怎麼樣都是她的爸爸

據2月17日《鏡週刊》報導，演員鄭仲茵在宣傳新戲《美麗人生》時，除了透露在《三立》拍戲時沒有與前夫陳冠霖同框，她也強調自己從未阻止前夫探望小孩，「我2017年前沒有換過號碼，我沒刻意去抹黑，再怎麼樣都是她的爸爸，小孩有問我就據實以告，但我女兒也不太問」，雖然女兒不反對鄭仲茵談戀愛，鄭仲茵也說不會因前一段婚姻不談戀愛，只是自己真的忙到沒時間。

陳冠霖控遭鄭仲茵消費20年！揭KTV遭對方毆打、不讓見女兒

未料3日陳冠霖在IG發文，怒指自己被前妻鄭仲茵消費20年、「惡人先告狀」，當年將女兒交給前妻撫養是因「母親育兒乃天性」，縱使被外界誤解為默認錯誤的一方，為了孩子的身心發展，陳冠霖也選擇暗自承擔，「我太天真，太相信人性本善了，妳不斷醜化我這孩子生父的形象來塑造妳偉大慈母的光環，妳還刻意灌輸大眾我不負責任的謬論...如果再任由妳繼續搬弄是非、顛倒黑白，我就是在姑息養奸」。

陳冠霖攤開2002年7月凌晨在KTV遭前妻徒手毆打致使臉部、手部挫傷的簡易判決處刑書證明，他透露，當時前妻因傷害罪遭起訴，才著急找他辦理離婚手續、撤銷告訴，陳冠霖則依約支付75萬元與每月2萬元教育生活費直至小孩20歲為止。

他近一步指出，上次見女兒是出生滿月的時候，自己也沒有行使過探視權，指控探視女兒完全是前妻說了算。最後陳冠霖表示20年來自己都沒換過電話，只要女兒想見面都可隨時聯絡，無奈自己從來沒有接到任何一通電話或問候，儘管感謝前妻將女兒撫養成人，他也強調公道自在人心，「勸妳日後謹言慎行，好自為之，別再誤導大眾扭曲事實。台灣雖有言論自由，但台灣的司法絕不容訛言毀謗，別再利用媒體及輿論做出傷人利己的事情」。

身體不適、懷胎5月前夫仍施暴求歡？鄭仲茵：當下覺得活不了了

對於前夫陳冠霖長文控訴，鄭仲茵也在IG上反駁，寫下自己懷孕5個月時曾與前夫跟團到泰國度蜜月，當時她身體極度不適，前夫卻仍跑到夜店狂歡，回飯店房間還被要求行房，最後前夫未獲得滿足便拿起電話筒、酒瓶攻擊她，甚至用枕頭悶住她的臉，儘管鄭仲茵嘗試逃脫卻仍被對方跩著頭髮拖回房間，當時她也覺得「無力的覺得活不了了」，「當我要打開20幾樓窗戶時，他終於哭著抱著我跟我道歉，拿筆戳自己的大腿，寫下這封悔過書，保證絕不再犯」。

鄭仲茵怒揭KTV事發經過！曬前夫悔過自白書：無須多說什麼

鄭仲茵接著還原KTV事件，當時她懷孕8個月前夫仍在KTV飲酒作樂，鄭仲茵請求前夫返家幫忙，對方卻不肯接電話，直到她趕赴KTV現場才發現有一位女生靠在前夫肩上，兩人為此發生口角衝突，鄭仲茵事後也到醫院確認腹中胎兒安全，「警察看到我挺個大肚子，衣服破了，臉上、手臂上都有傷，確認過我的驗傷單後，馬上幫我申請了緊急保護令」。

兩人互相提傷害告訴後，因檢察官表示會留案底、前夫家長輩向她道歉並希望能獲得原諒，鄭仲茵才會選擇私下和解，「所以哪來的我被判刑了才急著和解？根本是連法官都沒見到，也讓我狠狠的上了一課，被傷害、被打絕不能為了保護自己有正當防衛？除非你重傷殘、死了，不然你們就都有可能變成互相傷害，就算是連懷孕8個多月行動緩慢、即將臨盆的孕婦也一樣」。

鄭仲茵強調當時接受採訪都是根據事實陳述、沒有攻擊字眼，小孩滿月後從未見過父親也是事實，「陳先生說他的電話從未改變，所以是要小孩主動去找他，才認有這個小孩？」

她也認為，單憑一張偵查紀錄決定是非對錯不合常理，小孩長大她也無需再容忍，未來將公開驗傷與保護令證明，「我想這份悔過自白書陳先生應該有所記憶，裡頭載明所做的事件皆由陳先生親筆寫下，事件發生前後時間也有所記載，我真的無須多說什麼」，針對騷擾辱罵的網友，鄭仲茵表示未來會截圖提告。

【網路溫度計】提醒您－◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110◎反霸凌專線：0800-200-885

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】