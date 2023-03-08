女星鄭仲茵近日因新戲《美麗人生》受訪，透露離婚20年以來從未阻止前夫陳冠霖探望女兒，不過卻反遭陳冠霖曬出證據指控鄭仲茵對其施暴，離婚後也未行使過探視權，讓鄭仲茵忍無可忍揭發自己懷胎5月時，兩人度蜜月卻慘遭男方施暴求歡的過程，同時還原KTV事件始末，最後更曬出前夫悔過書強調「無須多說什麼」。

對此陳冠霖昨（6）日再度跳出來澄清，求鄭仲茵「請妳放過我吧！真的做到各自安好」，今（7）日深夜鄭仲茵也以IG限時動態回應了。

陳冠霖喊冤KTV僅是劇組聚會！曝鄭仲茵藉懷孕「合理化行為」

陳冠霖昨（6）日在臉書澄清，KTV事件是與劇組朋友聚會，事先也有進行報備，卻突然變成抓姦場所、跟不存在的小三約會，「當下我確實因為對方一進來就情緒失控攻擊我，並拿瓶子要砸人時，我還手一巴掌；當時我只希望她能冷靜下來，我試圖帶她離開現場勿造成遺憾；過程中，她依舊無法冷靜不肯罷手，而我們兩人在彼此推拉離開包廂的最後，也就演變成我是女方口中對她長期施暴的暴力男，也因此讓女方狹持著自己當時懷孕的身份，打人在先、意圖傷害別人，卻是用自保來合理化這些行為」。

陳冠霖承認對鄭仲茵呼巴掌！喊冤被前妻消費：請妳放過我吧

陳冠霖也向鄭仲茵喊冤，「我試問20年來妳對我的恨意，與用盡方法只為讓我身敗名裂的手段，有目共睹，若是妳沒有理虧，妳會提出和解～妳自己信嗎？」

陳冠霖更質疑前妻沒有正視自身錯誤，指控跟團蜜月旅行求歡不成暴打一事是謊言，「我確實為了曾經KTV事件的這一巴掌付出了巨大的代價，成為眾矢之的、身敗名裂，遠走他鄉很長一段時間，試問20年了，我應該繼續忍耐，繼續讓妳消費，永無止境的接受妳加油添醋，將受害者角色扮演得淋漓盡致？讓妳可以無限上綱！甚至將許多莫須有的罪名，全部扣在我頭上嗎？」

他指出這件事一直以來都是兩敗俱傷，「20年了，我的訴求只有一個，請你放過我吧，真的做到各自安好」，未來針對相關紛擾均不再做出回應。

鄭仲茵IG限時動態吐心聲！不再隨之起舞：該說的都說了

今（7）日深夜鄭仲茵也在IG限時動態發文，「都20年了，是誰先重提不堪往事？時序已清楚，該說的都說了！我不想再隨之起舞，靜待閱卷，證據會說話」。