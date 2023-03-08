演員王淨國中時期出版小說《芭樂愛情》成為文學作家，後來以迷你劇集《你的孩子不是你的孩子》、電影《鬥魚》展露頭角，目前上映電影《關於我和鬼變成家人的那件事》警花林子晴一角演技再度受到肯定（延伸閱讀：《關於我和鬼變成家人的那件事》殺進全台票房冠軍！這女神歌聲帶動網路討論 網讚：後勁最強國片），在《DailyView網路溫度計》新生代女星網路口碑排行榜也穩坐第4名寶座。

王淨除了與曹佑寧的新戀情成為媒體鎂光燈焦點，近日有作家發現王淨只要拍攝有關鬼題材的國片電影，票房都能夠輕鬆破億，文章曝光後再度掀起網友熱烈迴響。

王淨的破億密碼曝光？作家：鬼元素電影有她就破億

作家昆汀涂時常和觀眾分享電影觀後感想，昨（6）日他在臉書粉絲專頁《昆汀涂點評電影》透露「王淨的破億密碼」，昆汀涂表示「目前王淨拍過的國片，只要裡面有鬼，都能破億」，此外，他也列舉王淨演過鬼系列的作品，包含在《返校》中飾演女主角方芮欣、《月老》飾演牽紅線的黃文姿（Pinky）及《關於我和鬼變成家人的那件事》警花林子晴，3部作品票房均突破億元紀錄。

王淨備受觀眾大力肯定！網：外型跟實力兼具的演員

網友對於王淨參與鬼系列電影票房破億表示，「她算是新生代中外型跟實力兼具的演員吧！感覺台灣好久沒有出現這樣的演員了」、「從《你的孩子不是你的孩子》的茉莉關注到現在」、「茉莉給人印象超深刻，我也是從那時候記得這個女生」、「她在《鬼家人》裡面真的把瘋女人演到極致，超愛」、「目前台灣最有競爭力的女演員，希望未來可以達到周迅的高度」、「明明是很可愛的外型，大部分的角色卻都有另一面，目前我還是最喜歡方芮欣」、「可以改名王億了啦」，有網友也開玩笑表示「《鬼家人》會去看的都不是因為她吧」，昆汀涂則幽默回應「她算吉祥物」。