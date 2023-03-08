坐擁249萬訂閱的大咖YouuTber「Joeman」近期攜手超商龍頭7-11，推出御飯糰、三明治、飲料等聯名食品造成話題。不過也因售價偏高、口味普通等因素，掀起網友負面聲浪。其中一款「8倍歐姆蛋蛋包飯」更被質疑用料誇大不實，對此，Joeman曾拍片回應「蛋白質煮熟後會有部分流失」。而這樣的說法也被營養師反駁了。

攜手7-11聯名蛋包飯遭疑「蛋量不足」 Joeman「蛋白質加熱會流失」

百萬YouTuber Joeman時常與其他網紅、創作者合作，頻道推出的《Joe是要對決》、《Joe是要看房》等系列主題影片也受到觀眾喜愛與推崇，讓他位居《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行榜第6名。

繼YouTuber千千、韓勾ㄟ金針菇、古娃娃及滴妹等人與全家超商聯名合作之後，Joeman近日也和7-11聯手出擊，推出一系列鮮食，產品推出後褒貶不一，在網路上掀起熱烈討論聲浪。

其中，一款主打宣稱使用了「四顆蛋」的8倍歐姆蛋蛋包飯，被外界質疑蛋白質含量與宣傳廣告說的有落差，根本蛋量不足。對此，Joeman在3日時曾發布影片回應，「食品從生食煮成熟食，蛋白質會流失」，也檢討自己先前的宣傳影片說明得不夠精確，虛心接受網友檢視。

營養師發文秒打臉Joeman

然而，Joeman此番說法並未平息輿論，不少有營養學相關背景的網友指出「加熱會使蛋白質變性，但不會減少」、「蛋白質除非你加熱道很誇張的溫度下，不然應該是不會消失的喔」。

另外，營養師程涵宇也在臉書發文表示，「蛋煮熟之後其實蛋白質及大多營養素都不會流失，請安心煮安心吃」，同時解釋雞蛋煮熟後確實可能讓多元不飽和脂肪酸、硒、鈣和維生素 A 等減少，但不影響蛋白質含量，且把蛋煮熟後會更好吸收消化、消滅潛在的病原體，是營養又經濟方便的好食物！

▲營養師程涵宇指出蛋白質不會因加熱而流失。