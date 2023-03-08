經典賽火熱開打啦！

世界棒球經典賽於今（8）日開打啦！許多球迷們早就引頸期盼許久，不只賽前熱身賽場場爆滿，比賽相關話題性也非常高。

而近半年來除了世界棒球經典賽之外，體壇還有世足賽、魔獸來台等時事，台灣也有越來越多元化的體育項目，讓大家一起觀看與參與！

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出近半年網友熱議的「十大體育項目」，趕快一起來感受熱血的比賽，讓自己充滿力量吧！

No.10 拳擊

雖然相對與其他運動，拳擊較具危險性，但近年來也越來越多人開始接觸輕拳擊，打破以往拳擊只有男性能夠參與的刻板印象，不少男女老少都加入這項運動的行列，而除了本身訓練之外，拳擊也強調協調度與反應力，就連腦力也一起強化。

輕拳擊也成為許多超模們用來健身塑身的主要運動之一，「自己接觸之後會發現這項輕拳擊並不暴力，反而是個很好的健身運動」、「職業拳擊賽可能真的比較具有危險性，但一般的拳擊真的是很有魅力」、「不同與大家想像的暴力與危險性，其實拳擊是一項很紳士的運動」。

No.9 排球

排球在大學系隊裡面也是數一數二的熱門，在排球場上，一個優秀的球隊，不只是自我體能的優異就足夠，還需要同時配合球隊的合作，默契也是贏得比賽的關鍵之一，在球場上你來我往的喊聲，也讓排球這項運動充滿了熱血的氛圍感。

在台灣也有高中體壇的HVL、企業甲級聯賽等比賽，吸引不少熱愛排球的球迷前往觀看，「排球比賽喊聲的時候都特別有氣勢，看完也是熱血沸騰」、「每次看完排球少年又會充滿熱血的能量，好像可以繼續努力了」、「永遠記得排球少年的『不想輸要理由嗎？』繼續努力下去」。

No.8 乒乓球/桌球

桌球一直以來都是相當受歡迎的室內運動，在東京奧運期間更是引人關注，不只是「桌球教父」莊智淵的精神，當年年僅19歲的桌球新星「小林同學」林昀儒也成為吸引大家觀看比賽的亮點，當時幾乎是人人都在螢幕前緊張的不敢呼吸，默默的為他們加油。

桌球同時也是不少人學生時期就會接觸到的運動，在各大運動中心也都有設置桌球台，可以說是好入門的運動項目之一，「算是比較好入門，但真正接觸之後，會發現還是有很多技巧跟絕招需要學習」、「桌球除了基本的技巧之外，還要學會調整心理狀態，一旦慌了就很容易失誤」。

No.7 網球

網球是一項充滿力量與技巧，雙方一來一往，讓觀看的觀眾們感到相當刺激的運動，也因此吸引到大批的球迷，在台灣觀看網球的球迷們更不是小數目，有許多人也會利用打網球來訓練自身的靈活度和敏捷度，讓網球在台灣成為一項熱門的運動。

「女網一姐」謝淑薇在經過15個月的休養之後，也在臉書上透露自己即將回歸，讓許多球迷也相當期待能看到台灣網球選手在國際上再發光，「期待你的回歸！迫不及待了」、「想再看到妳在球場上」、「好久沒看到妳出來比賽，繼續期待」、「太期待了！你終於回來了」。

No.6 高爾夫

高爾夫球不同於其他運動的激烈程度，在運動過程中也能保有一絲優雅，溫和的活動全身，也因為打高爾夫球比起其他運動需要更長的時間，因此在運動過程中有足夠的時間與球友們一起聊天談心，這樣讓高爾夫球受到許多政商名流們喜愛。

隨著疫情爆發，高爾夫因為場地相當空曠，也因此更受大家歡迎，「疫情期間的最佳選擇就是高爾夫球」、「高爾夫球真的是一個很優雅的運動，不會很激烈，但還是全身都運動到了」、「很適合跟客戶或是商務合作夥伴一起」、「有年紀了高爾夫球就是最好的選擇」。

No.5 游泳

游泳是一項全身性的動作，除了能夠幫助身體燃燒脂肪、增加肌肉力量之外，還能改善心肺功能的運動，讓身體變的更加精實，不論是男女老少都相當適合，不少人也會將小朋友送去學習游泳，不只能訓練協調性，還能刺激骨骼，幫助小朋友們生長。

除了自己下水游泳之外，游泳比賽也吸引不少人關注與喜愛，「台灣蝶王」王冠閎更是擁有高人氣，「開始看游泳比賽是因為王冠閎，看著看著發現其實很刺激，也很有趣」、「比賽時間不會太長，規則也不會很難懂，推薦」、「除了單純看比賽之外，比賽過程也很養眼哈哈哈」。

No.4 羽球

在2021年的東奧，中華隊在羽球創下傲人成績，由「麟洋配」李洋／王齊麟勇奪男雙金牌，而戴資穎則拿下女單銀牌，更是締造許多紀錄，也藉此讓不少人看到羽球魅力，戴資穎的優異表現，更成為不少小朋友的偶像，「想變的跟戴資穎一樣厲害」。

除此之外，羽球也成為台灣人的熱門運動，更被提醒不提前預約羽毛球場地，根本就訂不到，「羽球真的是人人都可以打的運動，但若要打的好，還是要花很多心力」、「每次去國民運動中心都超多人在打，很受歡迎」、「越來越多人開始打羽球，真的是需要有協調性的運動」。

No.3 棒球

一直被認為是「台灣國球」的棒球，在台灣擁有極高人氣，除了職棒比賽之外，台式的應援方式也成為了亮點之一，吸引不少球迷入場觀看球賽，感受職棒的熱血，而隨著睽違6年的世界棒球經典賽開打，各國都挑選出「最佳陣容」應戰，讓許多球迷都相當期待。

狹帶著地主優勢，賽前熱身賽更是場場爆滿，也讓球迷們期待台灣能一舉闖進8強，「期待這次中華隊的表現」、「絕對進場支持，有著地主優勢就是要闖進前八強」、「一日球迷也沒關係，大家一起開心看球，熱血一波」、「棒球熱要再度燃燒啦」。

No.2 籃球

籃球在台灣一直都是熱門的運動，但在職業籃球方面，台灣有將近20年沒有職業聯盟，直到 P. LEAGUE+（PLG）創立後，開始帶動本土籃球風氣，除了在網路上掀起熱潮，比賽現場的觀眾也直線上升，讓不少人心中的「籃球魂」再度燃燒。

而隨著魔獸和林書豪等大咖球星來台參加職籃後，籃球在台灣的熱度更加高漲，也讓更多人關注到籃球的魅力，「魔獸的效應在蔓延全台，也讓越來越多人看到台灣職業籃球的可能性」、「身為老球迷，真的很開心可以看到本土籃球逐漸有起色」、「希望台灣籃球未來環境可以更好」。

No.1 足球

足球在平常對台灣人來說可能沒有那麼深刻的存在，但四年一度的世界盃足球賽（FIFA World Cup）往往都會吸引全球關注，全台各地也幾乎人人都在觀看，而今年的卡達世界盃，精彩的比賽與出乎意料的賽果，更是感染全台，讓不少人熬夜觀看，享受世界盃氛圍。

該次的世界盃冠軍由傳奇球星「梅西」所在的「阿根廷」奪下，也成為世界盃最大亮點，「看到梅西拿下冠軍，就好像青春告了一段落」、「從學生看到當人父，青春獲得了一個最完美的拼圖」、「雖然是四年一次的一日球迷，但還是感到很熱血」、「被阿根廷感動到，運動就是永不放棄」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月04日至2023年03月02日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『運動項目』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統