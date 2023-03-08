高雄捷運岡山路竹第二階段工程，目前已達成階段性任務，考量用路人交通順暢，預計於3月8日起至3月17日將路面全數復原完成，還路於民。

「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線第二階段統包工程」口至公園東路口及台1線359K＋360至359K＋875現場作業，從2月開始進行交維施工，但工區速限僅30公里，捷運工程局表示，目前已達成階段性任務。

捷運工程局說，原計畫辦理的基樁試挖作業已告一段落，因應捷運岡山路竹延伸線工程工項作業順序調整，後續將持續辦理北機廠內部設備室施作、基樁工程及協助自來水管汰舊換新工程，原先岡山路圍設圍籬路段將陸續進行工區內部AC刨除及舖築、已敲除中央分隔島以圍設紐澤西護欄替代、既有圍籬拆除及標線重新劃設等工作，該路段預計可於3月17日復原完成還路於民，短期內恢復車輛通行。

捷運工程局指出，在顧及當地居民生活品質及交通便利性先暫時復原路面，後續也將積極趲趕岡山路竹延伸線統包工程，並時刻監控交通維持順暢，以期能順利於2027年底，岡山路竹延伸線第二階段統包工程RK2~RK6全線營運通車。