澳洲廣播公司近日爆料，澳洲珀斯鑄幣廠涉嫌將百噸「摻雜質」金條，賣到上海黃金交易所，事情敗露後還試圖掩蓋事實。不過今天下午，上海黃金交易所發布聲明否認，表示相關報導內容不實，已經構成名譽侵權，呼籲相關方應立即停止侵權。上海黃金交易所將保留採取進一步措施的權利。

上海黃金交易所聲明表示，該報導的內容背離真相，已經構成對上海黃金交易所的名譽侵權。相關媒介沒有盡到對內容的審查責任，導致失實的內容在網路傳播，對上海黃金交易所聲譽造成了嚴重侵害。

澳洲廣播公司的時事調查節目Four Corners引述一份內部報告，指西澳州政府經營的珀斯鑄幣廠曾向中國大陸出售「摻雜質」金條，事情浮面後試圖加以隱瞞。根據該內部報告，珀斯鑄幣廠於2018年開始在黃金摻入雜質以節省成本，估計每年最多可節省62萬澳元。

根據該內部報告，雖然該廠出品的黃金仍高於行業標準，但估計有多達100噸送往上海黃金交易所的黃金，可能不符合該交易所嚴格的銀含量純度標準。

報告稱，開始往黃金摻雜質的數月後，鑄幣廠員工就發現銀和銅的含量，可能超出上海黃金交易所允許的水平，但員工仍繼續在黃金摻雜質。直至2021年9月，上海黃金交易所稱有兩根金條含銀過多，與該所規格不符。