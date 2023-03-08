近年來越來越多人關注食安問題，近日有一名曾在麵包店工作的網友爆料，表示麵包店的「烤盤」從來不洗，頂多用乾布擦拭，隔天放上新鮮麵糰又會推進烤箱烘烤。貼文一出，有不少同行認為該網友以偏概全，甚至還有人說自己一次得洗將近100個烤盤，另外還有內行分享不洗烤盤，或是僅用乾布擦拭的真正原因，痛批該網友：「不懂裝懂」。

「第一天就嚇到我了！」原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己曾在麵包店工作，發現麵包店的烤盤只會用刮板刮掉上麵包屑，再用乾布擦拭，完全不會清洗，而隔天就會直接把新鮮麵糰放上烤盤烘烤，「真懷疑晚上不會有動物在上面開派對嗎」，而原PO也因此呼籲大家，「麵包店麵包能別吃就別吃」。

接著，原PO也分享他不推薦的麵包品項，認為肉鬆麵包內外都抹了大量美乃滋，簡直是熱量炸彈，除此之外，「草苺椰子麵包，花生粉奶油麵包，果醬吐司，冰火菠蘿，鹹三明治，巧克力麵包，甜甜圈」，原PO都認為吃了容易發胖，還是少碰為妙。

貼文曝光後，馬上有不少同行留言反駁，「在麵包店工作過很長一段時間，我待過的店每天都會洗烤盤耶」、「我待過的麵包店晚上都會洗烤盤哦，當時一天要刷10幾個大烤盤」、「我曾待過的會洗，一次大概就80至100多個烤盤，清潔打掃衛生也不馬虎」、「我們店烤盤也都會洗，洗完還會全部進烤箱烘乾才收起來，但也不用這樣以偏概全吧」。

也有網友指出，通常烤盤都是「不沾塗層」，無論是烤盤、家用電烤盤還是不沾鍋，最後的清潔方式就是用布或餐巾紙擦除油垢，頂多再用清水沖洗，「如果用菜瓜布刷，整個不沾塗層就毀了」，且還有人為了保養烤盤會特地「上油」。對此，還有人不滿開嗆：「一看就知道非但不專業還裝懂，5星飯店的烘焙烤盤也不會洗好嗎？烤盤本來就要有油脂保護，除非味道太重或是油重才會洗」。