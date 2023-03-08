民進黨今中執會通過2024年總統及區域立委提名初選作業選務相關事項及第11屆區域立法委員艱困徵召選區總數及選區別。總統及立委候選人登記相關費用，比照上屆分別繳交新台幣400萬元及30萬元；民調費用方面，總統候選人比照上屆繳交新台幣100萬元，立委候選人酌收新台幣35萬元。艱困選區得與無黨或他黨候選人合作，力求達成勝選目標。

民進黨第11屆區域立法委員選區共計73個選區，得票率未超過42.5％共計有16個選區，包括台北市第五、六、八選區；新北市第九、十一選區；桃園市第六選區；台中市第三、八選區；新竹縣第一、二選區；苗栗縣第一、二選區；花蓮縣（單一）；新竹市（單一）；金門縣（單一）；連江縣（單一）。

民進黨中執會通過「2024年民主進步黨第16任總統及第11屆區域立法委員提名初選選務工作日程」，第16任總統提名1席，第11屆區域立委選舉共73選區，除艱困徵召選區外，其餘選區皆提名1席。

總統及立委候選人資格認定方面，以2023年12月31日為總統及立委候選人入黨連續滿2年之計算基準日，即應於2021年12月31日(含當日)前入黨。

至於總統及立委候選人登記相關費用，酌收新台幣400萬元及30萬元，不予退還，但經中執會協調撤回登記或退選者，則退還三分之二。民調費用方面，總統候選人比照上屆酌收新台幣100萬元，立委候選人酌收新台幣35萬元，不予退還，但登記後為同額競選者則全額退還；若協調過程未執行協調民調，撤回登記或退選者及經協調後形成同額競選者，退還三分之二；若協調過程執行協調民調，撤回登記或退選者及經協調後形成同額競選者，退還三分之一。

保證金部分，總統候選人比照上屆不收取保證金，立委候選人酌收新台幣10萬元，除違紀競選候選人應予沒收外，其餘一律於選委會公告候選人名單後退還之。

區域立委提名初選協調作業方面，中執會通過授權「2024大選提名策略小組」於區域立委初選協調截止前先行同意協調退選名單及退選後形成同額競選選區停辦民意調查，後續再請中執會追認。

至於第11屆區域立法委員艱困徵召選區總數及選區別，選舉得票率未超過42.5％。艱困選區由黨主席提名經中央執行委員會同意後徵召。