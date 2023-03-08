英國知名女星艾蜜莉亞克拉克(Emilia Clarke)出演HBO影集《權利遊戲》的「龍后」一角，因優雅外型和霸氣人設獲得全球粉絲喜愛，戲外她在社群平台展現最真實的一面，無懼曬出自己的醜照，近日她上傳照片，可見艾蜜莉亞看起來髮際線後退，且臉上有不少皺紋，引起網友熱議。

艾蜜莉亞近日在Instagram發文，表示媽媽送給她一個杯子，她看完馬克杯後決定和大家分享，杯子上寫著「你做得很好」，不過大家關注的卻是艾蜜莉亞的狀態，只見她穿著家居服，今年36歲的她笑起來有明顯的魚尾紋，髮際線似乎越來越高，加上頭頂燈光，乍看有點禿頭傾向。

貼文獲得279.5萬人按讚，她超真實的狀態引起許多網友討論，不少人表示艾蜜莉亞的樣子和其他女明星相比衰老得很明顯，不過這張自然的照片也獲得許多網友力挺：「不管內在、外在我們都愛她」、「我看到這張照片的時候只注意到一個漂亮的女孩拿著一個杯子」、「社群平台的每個人看起來都很假，這樣展現自己最真實的樣子也很好，做得很棒」、「我覺得她看起來很完美」、「她看起來很自然，這是真實皮膚的樣子」。

英國知名女星艾蜜莉亞克拉克(Emilia Clarke)曬出真實自拍。（圖／emilia_clarke Instagram）

艾蜜莉亞曾透露拍攝《權利遊戲》第一季時，會出現偏頭痛、低血壓的症狀，某次她去健身房運動，身體突然感到嚴重不適，被送到醫院後檢查出蛛網膜下腔出血，是急性出血性中風的一種，且腦動脈上長了一顆瘤，手術後她得了失語症，是腦部手術的後遺症，令她感到相當痛苦，不過一週後她順利康復，也可以正常說話了，醫生和家人都說她非常幸運。