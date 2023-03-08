隨著國境解封，沉寂多年的會展產業春燕來了！高市府經發局超前部署，去年積極布局下，促成今年包括化學年會等16場大型會展落地舉辦，活動數目較去年大幅成長4倍，初估今年整體產值可望達到逾70億元規模。

高市府經發局副局長高鎮遠出席年會肯定在地會展業者實力，歡迎更多主辦方來高雄舉辦活動，市府一定會提供最好的服務。（柯宗緯翻攝）

經發局長廖泰翔指出，高雄會展辦公室提供24小時諮詢服務及活動協助，去年舉辦兩梯次會展體驗踩線團，邀請20家國內外會展主辦單位到高雄實際走訪會展環境及聽取簡報解優勢特色，同辦會展商機媒合會，計有22家企業參與交流，去年共有109場次會展活動在高雄登場，合計創造25.5億元商機。

高雄會展辦公室舉辦111年高雄會展年會暨商機媒合會共有22家企業參與交流，促成多場大型活動落地高雄。（柯宗緯翻攝）

廖泰翔提到，看好國境解封後，實體會展活動勢必陸續回歸辦理，因此去年即積極聯繫邀請，目前包含化學年會、MDRT Day Taiwan、國際環境流行病學學會研討會、青商會全國大會等16場大型活動將在高雄舉行，其中10場規模更是超過千人的大型國際會議，加上高雄港埠旅運中心3月6日落成營運，郵輪獎勵旅遊商機可期，有望再創會展產業高峰。

睽違5年、國內唯一的台灣國際扣件展，今年5月3日至5日將回歸，吸引國內外買家等參觀。主辦單位、台灣螺絲工業同業公會總幹事黃世宗指出，這次吸引近300家參展商，攤位預估近千個，廠商報名踴躍，整體預估包括國內外買家及業者，將有超過3萬人次參與，促成龐大商機。

此外，同樣暌違5年的化學年會也回到高雄舉辦，年會總召、高雄大學應化系教授李頂瑜提到，選擇到高雄主要原因是，高雄為全台化工重鎮，預估今年與會人數至少達1500人。