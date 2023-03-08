竹聯幫明仁會在北市五星級飯店舉辦春酒，大陣仗出動170名旗袍女郎列隊迎賓，各式超跑豪車在大門前展示，引發軒然大波，警方為遏止黑幫氣焰也強勢約制，不准女郎站在飯店大門口。此事經過媒體連日不斷報導，有道上兄弟私下表示，這剛好正中明仁會下懷，大打免費廣告，並壯大自己的聲勢。

警界雖都無法認同黑幫如此囂張行徑，但也有員警表示，國內不像日本有《暴力團對策法》，將指定暴力團列管並限制其行為，所以這些所謂的「幫派份子」若無註記，也無不法行為時，是否能限制其行為恐有疑慮，警方到場蒐證不過是給他們壓力，表示「我們正盯著你，別亂來！」

刑警感歎說，以往還能約制幫派份子，現在限制與特殊對象接觸，年輕一輩黑白雙方都不認識，「誰還要給警方面子？」。

道上兄弟也表示，只是去吃個飯也沒犯法，警方能拿他們怎樣，而且餐會現場沒有大剌剌寫著竹聯幫，其他客人可能原本還不知道是黑道，結果警察出動大批人馬蒐證盤查，反而引起旁人注目，加上近日媒體報不停，現在大家都知道是明仁會春酒，明仁會也藉機達成展現實力的目的。不過，槍打出頭鳥，警方下次掃黑重點一定有明仁會。