雲林縣虎尾鎮公所規畫「世界棒球經典賽戶外轉播」，中信兄弟啦啦隊6名成員將到場為中華隊加油。（虎尾鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

2023世界棒球經典賽，台灣區賽事已在台中洲際棒球場開打，為服務無法前往台中觀賽的雲林民眾，雲林縣虎尾鎮公所規畫10、11日，在虎尾圓環旁停車場舉辦「中華隊世界棒球經典賽戶外轉播活動」，實況轉播「中華隊與義大利隊」、「中華隊與荷蘭隊」賽事，邀球迷們與圓環「素還真」大型鋼雕為中華隊加油。

虎尾鎮公所表示，此次戶外轉播活動地點特別選在虎尾圓環旁「素還真停車場」，公所將於停車場架設大型投影幕進行轉播，與圓環內6公尺高「素還真」鋼雕一起為中華隊加油，配合圓環光環境，營造最具在地特色啦啦隊團，讓球迷們即使是在第2現場，也能掌握第1手賽事資訊。

此外，轉播當日現場不僅發放限量經典賽加油棒，還邀「Passion Sisters中信兄弟啦啦隊」6名成員到場為中華隊加油，現場轉播伴隨啦啦隊應援，將帶給民眾熱鬧的觀賽體驗，猶如親臨比賽現場的感受，即時買不到門票也不遺憾。

虎尾鎮長丁學忠說，世界棒球經典賽是全球規模第2大的棒球賽事，此次分組賽其中1個主場就在台灣，為了讓無法前往現場的民眾也能感受球場氣氛，特向愛爾達科技申請公播授權，舉辦經典賽戶外轉播活動，邀請大家與中信兄弟啦啦隊為中華隊加油，祝福中華隊可以捍衛主場，晉級到東京參加決賽。

球迷們指出，2023第5屆WBC世界棒球經典賽，原訂於2021年舉行，但因疫情影響延至今年，長久的等待讓大家熱血沸騰，在戶外與棒球同好看轉播為中華隊加油，現場一定High翻天，天氣再冷也要去。